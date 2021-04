Israel Castillo se inspira en Fantasías de Telemann

En 2016, las Doce fantasías para viola de gamba sola, legado del músico alemán Georg Philipp Telemann, fueron encontradas en la colección privada de una biblioteca en Europa; este hecho motivó al músico de raíces juchitecas, Israel Castillo, a realizar un material que, inspirado en este compositor, desdibuja la línea que indica que la música clásica “es para unos cuantos”.

“Me parece que la música de Telemann, aunque técnicamente es compleja, forma parte de un lenguaje universal fácil de entender y, a la vez, muy fácil de escuchar, ello permite que las personas muestren una apertura hacia este tipo de música, que muchas veces consideran complicada o sólo para las élites”, dijo Israel Castillo, músico de viola de gamba.

El material, que se titula como el legado de Telemann “Doce Fantasías para Viola da Gamba Sola”, tendrá un material adicional en video.

Sobre el por qué decide lanzar este disco en México y no en Holanda, el músico explicó que tiene un compromiso muy grande con su país y su cultura, por lo que, si logra inspirar a alguien o que la música sea un vehículo de transformación, “su profesión tomará otro valor”.

En 2016 inició con el proyecto “Solo for all”.

“A Holanda llegué porque quería especializarme; en ese momento de mi vida en la UNAM había una huelga y no quería detenerme más. Inicié en la música cuando tenía 15 años, tarde para músico; sin embargo, me encontré con grandes personas que me guiaron y que me enseñaron que la música es capaz de desdibujar esas divisiones a las que muchos nos enfrentamos cuando comenzamos”, explicó.

Castillo es creador de “Solo for all”, un proyecto que nació en 2016 y que consiste en llevar una serie de conciertos instrumentales a los hogares neerlandeses y destinar las ganancias a proyectos que fomenten la educación musical creativa en América Latina.

Otros proyectos que acompañan al juchiteco este año, es la grabación de un disco con la compositora mexicana Jimena Maldonado, así como una serie de colaboraciones con el barítono queer Marduk Serrano, artista chiapaneco sobresaliente en la escena musical de Europa, sobre todo de Francia y España.

ELEMENTOS

-El disco cobra vida gracias a un programa del FONCA.

-"Doce Fantasías para Viola da Gamba Sola” sale en octubre.

-Israel Castillo habla zapoteco, español, neerlandés, inglés, alemán y francés.

NÚMEROS

-12 pistas y 12 videos conforman el material discográfico.

-90 minutos es la duración del disco.

Por Azaneth Cruz

