Ramones: Así fue su HISTÓRICA presentación en el BALNEARIO PANTITLÁN | VIDEO

Al oriente de la Ciudad de México se encuentra uno de los recintos más icónico de la capital mexicana. Uno oasis para los chilangos que buscan refrescarse ante las altas temperaturas que se combinan con el smog.

Este lugar es el Balneario Olímpico de Pantitlán, mejor conocido como Balneario de Pantitlán. Aquí, en este espacio de recreación se llevó a cabo uno de los acontecimientos más especiales de los últimos años. El grupo de punk Ramones se presentó en este espacio, evento que marcó a la vida de la ciudad.

Póster publicitario.

Foto: Hemeroteca Nacional.

Punk con surf

Todo inició después de la publicación en distintas bardas del póster del evento que sentenciaba: '¡En México! ¡¡Totalmente en vivo!! RAMONES'. Dos únicos conciertos se llevaron a cabo los días 26 y 27 de septiembre de 1992. El boleto de entrada costaba 60 mil pesos (de los de antes).

A primeras horas del día, los punketos comenzaron a arribar al lugar, por lo que en un hecho completamente extraño convivieron las chamarras con estoperoles y los trajes de baño. Los bloqueadores solares, con los cigarros de marihuana. La espera valió la pena. Los ánimos se encendieron con Aquelarre, la banda encargada de abrir el show.

Los Ramones coparon el escenario y aquello era la locura. Abrieron con 'Durango 95' y siguieron con el himno 'Teenage lobotomy'. No pasó mucho tiempo para que el frenesí llegará al clímax. "Hey Ho, Let's go!", retumbó en el reciento con la interpretación de 'Blitzkrieg Bop'.

Presentación histórica

El conjunto norteamericano tocó la insólita cifra de 37 canciones en cada uno de sus conciertos, donde resaltaron éxitos como 'Sheena is a punk rocker', 'Pink head', 'I wanna be sedated', 'Rock and Roll high school', y hasta el cover de The Doors, 'Take it as it comes'.

Ramones regresó un año después para presentarse en el Gimnasio Juan de la Barrera, pero el concierto en el Balneario Olímpico sigue siendo un hito dentro de los conciertos en la capital del país.

Por RODRIGO CASTILLO.