Artistas y pensadores debatirán sobre cultura y pandemia

En buena medida, la segunda mitad del siglo XX estuvo definida por las contraculturas, pero hoy ¿qué ha sido de ellas? Un grupo de artistas y pensadores se ha propuesto ir sobre sus rastros, y disertar en torno a los retos que enfrenta el mundo actual, en el ciclo “Arte, política y contracultura. El mundo hoy”.

“Nos propusimos pensar las cosas desde el arte, la política y eso que en algún momento se llamó contracultura, que fue muy importante y que definió, de alguna manera, toda la cultura de la segunda mitad del siglo XX, y que hoy, no sabemos ¿dónde está?, si ¿todavía podemos seguir hablando de contraculturas?, ¿qué nos dejaron?, o ¿acaso se han mudado de bando y son ahora estos nuevos fascismos que aparecen por el mundo”, cuestiona Francisco Carballo, uno de los curadores del ciclo.

El ciclo es organizado por el Museo Universitario del Chopo y el Centre for Postcolonial Studies, Goldsmiths, la University of London del Reino Unido y el Instituto de Geografía de la UNAM y Cultura en Directo.

El mundo cambia aceleradamente y con la pandemia, dice Carballo, nadie puede evadir la discusión: “Tenemos que entender que estamos viviendo un cambio de época y como todo cambio, es profundamente incierto, hay muchos temores, tenemos ciertas ideas de lo que nos gustaría pero no sabemos cómo llegar a donde nos gustaría llegar”.

Todo los martes y jueves, del 6 de abril al 18 de mayo de 2021, a las 12:00 horas, participantes de doce países abordarán temas como los efectos colaterales de la pandemia, los retos del cambio climático, el auge de la extrema derecha, la persistencia del racismo, el significado y los riesgos de la virtualidad, la pérdida de legitimidad del capitalismo como forma de organización económica y los nuevos activismos, entre otros.

Carballo, quien pertenece al Departamento de Política de Goldsmiths, dice que las charlas buscan abordar los temas desde el lado B. “Nos proponemos pensar desde afuera, desde el margen, desde la frontera, desde esos discursos que hasta ahora no han tenido los reflectores encima”.

Uno de los grandes problemas que enfrenta la discusión, agrega, “es que existe la sensación de que no podemos conversar, que hay posiciones irreconciliables, lo vemos en la política mexicana, pero también en la política de todos lados, parece haber dos bandos que no se hablan, que no se quieren entender; nos interesa recuperar el viejo arte de la conversación”.

Entre los participantes se encuentran Tino Sehgal (Alemania), Hans Ulrich Obrist (Reino Unido), Francia Márquez y Hernando Chindoy (Colombia), Mauricio Dimant (Israel), Felipe Castelblanco (Suiza), GeoBrujas y Julie-Anne Boudreau (México), Franco “Bifo” Berardi (Italia), Andreas Petrossiants, Naeif Yehya, Mark Dery y Greil Marcus (EUA), Paul B. Preciado (España), María Galindo (Bolivia).

También conversarán Adriana Lara, Mauricio Montiel (México), Michelangelo Miccolis (Italia), Walter Mignolo y Rita Segato (Argentina), Francisco Carballo y Lizzie Sells (Reino Unido), Iki Yos Piña Narváez y Cristobal Adam (Venezuela), Maria Hassabi (Chipre), Oisín Monaghan (Irlanda), y Juan Carlos Monedero (España).

Todas las charlas serán transmitidas de manera gratuita en Facebook Live, Youtube del Museo Universitario del Chopo, y Youtube de Cultura en Directo UNAM.

Por: Luis Carlos Sánchez

