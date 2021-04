Daniel Balderas: Después de la música descubrí los libros, desde entonces todo me inspira

Para Daniel Balderas, ingeniero de profesión y escritor por amor, la literatura es un arte que lo acompaña desde niño y que inspira cotidianamente en la risa, el llanto, el amor, el dolor y todo aquello que lleva a una persona a cuestionarse la existencia en cualquier etapa de su vida.

Es por ello que “La risa”, primera obra del mexicano, aborda la historia de tres personajes que de alguna manera sufren la pérdida de un ser querido.

Sobre cómo comenzó su camino en las letras, el autor originario de Guadalajara contó que fue a los 10 años, cuando deseando leer un libro que no fuera para niños su papá le obsequió “Drácula”, de Bram Stoker.

“Primero me dio miedo leer el libro, no porque supiera de qué iba, sino por el número de páginas, pero después de él, mis ojos se abrieron a diversos universos literarios como el de la ciencia ficción, el terror, la fantasía, la novela, entre otras”, dijo.

Entre los autores favoritos de Balderas se encuentran los latinoamericanos José Agustín, Jorge Ibargüengoitia, Krauze, José Saramago, Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, mientras que en lengua inglesa y otros idiomas están Isaac Asimov, Friedrich Nietzsche, Nassim Taleb y Milan Kundera.

En cuanto al momento en que se dio cuenta que había logrado determinar su estilo propio explicó que no fue fácil, pues como cualquier persona que inicia su camino en las letras, cuando escribía lo hacía imitando al último escritor que había leído, sin embargo, eso lo ayudó a encontrar su propio estilo.

“Comencé a sentirme bien con lo que escribía cuando me di cuenta que no estaba imitando lo que leía, en esta parte creo que me ayudó vivir, reír, llorar, ganar, perder, caer…”, expresó.