'Someone Like You' es una de las canciones más emblemáticas de la carrera de Adele. Se trata de una canción que habla acerca de un rompimiento amoroso.

Al momento de su publicación, el tema se colocó dentro de los más reproducidos a nivel internacional. Es por ello que te contamos la historia de esta canción insignia de Adele.

A la vieja escuela

'Someone Like You' se publicó en 2011 y figura dentro de las canciones más tristes de todos los tiempos. Adele escribió el tema junto con Dan Wilson, el antiguo líder de Semisonic, una banda alternativa.

De acuerdo con la prensa especializada, Adele y Dan Wilson se sentaron al piano durante un par de días en donde compusieron algunas melodías y letras, pero decidieron mantener esta producción muy simple.

Un corazón roto

Wilson declaró que la grabación se realizó como en antaño. Una vez terminada la canción se entró al estudio para registrarla, sin tantas prisas por hacer más tomas o sobregrabaciones. El objetivo era que fuera un mensaje abierto para que cualquier persona se pudiera sentir identificado.

La historia de 'Someone Like You' habla sobre un exnovio que rompió con la cantante, por lo que el mensaje corresponde a un relación desaparecida. Hasta la fecha, muchos seguidores se preguntan a quién fue dedicada esta canción.

Con información de La Verdad Noticias.

rcb