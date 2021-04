El inicio de los años setenta se debatía entre los adolescentes que oían el incipiente Heavy Metal y los que preferían el Soft Rock y la nostalgia de épocas pasadas. Entre la gente aparecieron los Carpenters.

«Close To You» fue su segundo trabajo. Grabado a toda prisa y apoyados en temas que los hermanos Karen y Richard Carpenter habían tocado por bares y clubes.

Editado el 19 de agosto de 1970.

Foto: Discogs.

Un nuevo sonido

«(They Long To Be) Close To You» encabezó la listas por más de cuatro semanas, lo que detonó que la popularidad del duo llegara a la estratosfera.

El álbum se desliza por la potente voz de Karen a temas de Bacharach/David, completadas por los magistrales arreglos de Richard.

«We've Only Just Begun» significó otro éxito, por su parte «Another Song» representa el lado más experimental del álbum.

Incomprendidos

«Close To You» fue un éxito de ventas; sin embargo, los críticos decidieron ignorar el álbum. Poco importó, Carpenters consiguieron una brillante carrera el resto de la década y hoy, a medio siglo, siguen siendo una de las agrupaciones con mayores ventas en la historia.

Por RODRIGO CASTILLO.