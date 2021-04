Después de la resurrección de The Rolling Stones en 1968, la lógica implicaba una nueva gira por los Estados Unidos. Los británicos llegaron a Norte América durante la segunda mitad de 1969 con Mick Taylor como flamante nuevo guitarrista en sustitución de Brian Jones.

«Get Yer Ya-Ya's Out! The Rolling Stones In Concert» fue grabado durante las presentaciones del 27 y 28 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York.

Mejor en vivo

Pronto fue reconocido como uno de los mejores álbumes en vivo debido a la energía que desbordaban Mick Jagger (voces), Keith Richards (guitarra), Charlie Watts (batería), Bill Wyman (bajo) y Mick Taylor.

Impresionante la sección rítmica en «Oh, Carol» (composición de Chuck Berry) así como en la ópera blues-rock de «Midnight Rambler», la historia de un asesino en serie, que se extiende por casi nueve minutos. Uno de los mejores temas jamás grabados en vivo.

La reputación de los Sus Satánicas Majestades como la mejor banda en directo se respalda con sus versiones de «Sympathy For The Devil», «Jumpin' Jack Flash» y «Street Fighting Man», que rayan la perfección y su electrizante interpretación se puede percibir en los altavoces.

Publicado el 4 de septiembre de 1970.

Foto: Discogs.

Punto de partida

«Get Yer Ya-Ya's Out!» fue el primer álbum en vivo en llegar al número uno en Gran Bretaña. La separación de The Beatles los convertía en la mejor banda del planeta, título que conservaron con sus siguientes trabajos «Sticky Fingers» (RSR, 1971) y «Exile On Main St» (RSR, 1972) y de paso allanaron el camino para las multitudinarias giras del rock durante la década de los setenta.

Por RODRIGO CASTILLO.