Motorhead: ¿Herederos de BLACK SABBATH y creadores del THRASH METAL? Este ÁLBUM lo confirma

Para finales de 1980, Motörhead ya había publicado tres álbumes donde había dejado la constancia de su velocidad. Lo que dio pie al nacimiento de Thrash Metal.

El trío conformado por Lemmy Kilmister, Fast Eddie Clarke y Phil Taylor se encerró seis semanas en el estudio para crear el álbum más glorioso de la primera etapa de la banda.

Clásico instantáneo

«Ace Of Spades» contiene riffs veloces, un bajo que servía más como segunda guitarra y una energética batería.

Va de canciones que hablan de encuentros sexuales («Jailbait», «Fast And Loose», «Love Me Like A Reptile»), apologías a la libertad juvenil («Live To Win», «The Chase Is Better Than The Catch») y hasta homenajes a los rodies («[We Are] The Road Crew»).

La canción que da título al disco alcanzó la posición 15 y creó al instante las bases para el futuro Thrash Metal y el Speed Metal. Un clásico instantáneo que ha logrado permanecer vigente a pesar de los años.

El álbum fue publicado el 8 de noviembre de 1980 a través de la discográfica Bronze Records y se convirtió en el trabajo más exitoso de la banda ocupando la cuarta posición de las listas en el Reino Unido. Al mismo tiempo, fue considerado como uno de los mejores discos de heavy metal de todos los tiempos.

¿Los creadores del Thrash?

Megadeth, Metallica, Slayer y Pantera, los cuatro grandes del Thrash, consideran a Motörhead, y en especial «Ace Of Spades», como una gran influencia para su sonido. En 2020, el álbum fue incluido dentro de los 500 Grandes Álbumes de Todos los Tiempos, elaborada por la Rolling Stone.

«Ace Of Spades» fue lanzado junto con una excelente fotografía que muestra al trío británico vestidos de vaqueros.

Con este álbum, Motörhead logró ponerse a la altura de Black Sabbath y Judas Priest como los amos del metal.

'Vaqueros' influyentes.

Foto: Especial.

Por RODRIGO CASTILLO.