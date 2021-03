The Rolling Stones: Esta es TRÁGICA historia que inspiró "Shine a Light"; un homenaje a un exintengrante

The Rolling Stones es una de las mejores bandas de todos los tiempos, tanto que sus canciones llegaron a formar parte de un sinfín de películas de Hollywood, siendo Martin Scorsese uno de los que más la usaron. Pero pocos conocen que hay detrás de los grandes éxitos de la banda de rock de los 70.

Mick Jagger y Keith Richards eran los encargados de escribir las canciones que con el paso de los años se convertirían en homenajes al rock, pero que al mismo tiempo marcarían a toda una generación, al grado en convertirse en una de las bandas más importantes por varias décadas.

Ahora bien, como buena banda, la llegada y salida de músicos a lo largo de los años era normal, pero para Jagger, el cantante, hubo una partida que lo marcaría, al grado que terminaría escribiéndole una canción de despedida, ese sería un pequeño homenaje a quién compartió algunos años dentro de la banda.

La canción

"Shine a Light" es la canción que Jagger decidió dedicarle a Brian Jones, quien perdería la vida en 1969 tras ser encontrado en el fondo de una alberca en Cotchford Farm; por lo que este profundo dolor de perder a uno de los mejores guitarristas, decidió dedicarle una canción que llegaría hasta el cielo o donde estuviera su amigo.

Originalmente la canción se iba a llamar "Get a line on you", donde buscaba contar como fue creciendo la adicción a las drogas de Jones, situación que terminaría siendo pieza fundamental para que el musico se alejara de la banda antes de su muerte.

No solo las drogas lo alejaron

Otro de los motivos por el que se alejó de The Rolling Stones tiene que ver con los conflictos que comenzó a tener con Keith Richards, ya que se dice que intentó cortejar Anita, la prometida de Brian.

Tras su muerte, la banda decidió canalizar su dolor a través de la música, por lo que decidieron hacerle un homenaje a ese gran músico que perdería la vida en 1969. Fue entonces cuando la banda cambió el nombre y terminó por salir en 1970.

