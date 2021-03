Judas Priest: 'British Steel', el CLÁSICO del HEAVY METAL que fue grabado en casa de JOHN LENNON

El álbum definitivo de Judas Priest. Los británicos cambiaron de sonido en el «Stained Class» (1978), pero fue hasta 1980 en que lograron la perfección con «British Steel».

Grabado en la antigua casa rural de John Lennon en Tittenhust Park, el álbum canalizó el estilo vocal de Rob Halford con las rápidas guitarras de Glenn Tipton y KK Downing hacia un sonido más thrasher, mientras que la fuerza era respaldada por Dave Holland e Ian Hill en la batería y bajo, respectivamente.

Dioses del metal

El éxito de «Living After Midnight» impulsó a «British Steel» a las listas de popularidad. Sin embargo, temas como «Rapid Fire» y el himno «Breaking The Law» fueron guiños para saber qué rumbo iba tomar el Heavy Metal en años venideros.

También hay lugar para la experimentación como en «Metal Gods» en donde se utilizaron cuchillos y cables eléctricos como percusión. Otros cortes que se volvieron en marca de fábrica de la banda son «United» y «Grinder».

El éxito de álbum se debe en gran parte a la imagen desafiante de Rob Halford con sus muñequeras con clavos y atuendo de cuero que creó todo un ejército de metaleros.

Obra perdurable

Mientras que la portada era un indicador de que por muy filoso que fuera el metal éste es inofensivo y perdurable. «British Steel» es considerado como el trabajo que consagró al Heavy Metal en las listas de popularidad. Además, es el estandarte de la New Wave Of The British Heavy Metal (NWOTBHM).

La revista especializada Kerrang! lo colocó en la posición 12 en su lista de los 100 Mejores Álbumes Británicos. Figura en los listados de publicaciones como The Guardian, Loudwire y Classic Rock. Mientras que la Rolling Stone lo nombró el tercer mejor álbum de Heavy Metal de todos los tiempos.

¡Larga vida a Judas Priest!

Portada creada por Roslav Szaybo.

Foto: Discogs.

Por RODRIGO CASTILLO.