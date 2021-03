Metallica: Esta es la TRÁGICA historia de adicciones que inspiró "Master of Puppets"

Hablar de Metallica, es sin duda, hablar de una de las mejores banda de metal de todos los tiempos, tanto que marcaron a millones de personas amantes del rock a lo largo de los años. Pero pocos saben que existe detrás de esas canciones que día con día escuchan, canta e inclusive dedican.

En esta ocasión vamos a hablar de "Master of Puppets", una de las canciones más populares de la banda californiana, pero que sin duda, es una de las que esconde una historia de adiciones y tragedias detrás de ella. En esta ocasión les explicaremos que secretos esconde esa canción que se convirtió en un himno del metal para muchas personas.

Si bien, la vida de todos los rockeros a lo largo de la historia está llena de fiestas, sexo, drogas y música, la de Metallica no fue la excepción, ya que no solo fueron las más escuchadas, sino que también fueron el ejemplo de todo lo que la gente no tiene que hacer, pero que al mismo tiempo era lo que conllevaba la vida del rock.

Tragedias y adicciones detrás

El tema que se estrenaría el 31 de diciembre de 1985, se convertiría en la canción más tocada de la banda, ya que para 2019 se registró que se había tocado 1.662 veces a lo largo y ancho del mundo por distintos artistas, tanto agrupaciones muy reconocidas como algunos otros que solo son fans de los californianos.

La había experimentado toda clase de excesos desde los primeros días de su fundación, pero con los años y la fama estos fueron incrementando, al grado de confirmar que Hetfield estuvo cerca del alcohol, Burton de la marihuana, Hammert y Mustaine probaron la heroína y estos dos junto con Lars experimentaron con la cocaína.

Pero fue "Master of Puppets" esa canción que los hizo mostrarle al mundo un poco de la lucha que existe entre al gente que consume drogas, como todo comienza a voltearse contra ellos hasta que terminan tomando el control de sus consumidores. Pero lo más importante es que significa como una persona puede superar sus adicciones para seguir adelante.

Qué pasó con la banda

Lejos de las drogas, los artistas hoy son más que una banda, ya que sus canciones quedaron inmortalizadas en el corazón de sus seguidores, incluso en algunos video juegos, ya que "Guitar Hero" se encargó de colocar algunos de los éxitos de la banda están dentro de algunas de las ediciones de este juego.

dza