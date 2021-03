Arte emergente, Rodrigo Cacho, Ciudad de México, 1993

Diseñador industrial por la Universidad Iberoamericana, en su trabajo artístico explora diferentes medios que incluyen la fotografía, la escultura y la pintura.

El concepto de su obra gira en torno a la condición humana; para él todos estamos rodeados por “voces” de la sociedad que nos dicen qué se puede hacer y qué no. Por ello, también, sus piezas reflejan la constante exploración de “la idea de las ilusiones”, ya que él piensa que la vida se trata de una condición de la cual no podemos estar seguros.

Su proceso creativo inicia encontrando formas interesantes, particularmente algunas que parecen incompletas, y espera a que algo las complete, para después capturar esa interacción en sus fotografías. Posteriormente las interviene con técnicas digitales, transferencia de imágenes, trazos con pintura acrílica o materiales efímeros.

¿Cómo definirías lo que haces?

En mi trabajo exploro tres temáticas: el presente, el pasado y el futuro, mediante distintas aproximaciones formales. El pasado lo traduzco en mi obra por medio de cuatro elementos; el primero se trata de las esculturas clásicas que reproduzco sobre el lienzo, para después intervenirlas con un material efímero, como el confeti, el cual, tal y como le sucedió a las esculturas, perderá su color hasta convertirse en una imagen lejana de lo que alguna vez fue. Los otros dos elementos que empleo son el color azul y el dorado, basándome en el significado e importancia que ambos tonos han tenido a lo largo del tiempo.

Para el presente capturo fotografías de personas, en las que empleo su mente como un elemento y también para expresar el cambio, a través de trazos que imitan nubes, expansiones o ideas.

Finalmente, el futuro como un tema de incertidumbre lo represento con formas explosivas y abstractas que surgen al emplear materiales que pueden transformarse sin ningún control; como la espuma de poliuretano, la cual, al llegar a su forma final, da la ilusión de que siempre estará en eterno cambio.

¿Dónde encuentras tu inspiración?

En el abrumador pánico y en la estimulante ilusión de no saber qué va a pasar mañana.

¿Cómo describirías tu proceso creativo?

Depende mucho de la curiosidad; sin embargo, cuando me siento desmotivado intento recordar que esto es un síntoma y la solución es la búsqueda de información novedosa que viene de dos fuentes: lo estético y la ciencia. Cuando estoy en medio de un proceso creativo me gusta pensar que soy un antropólogo, biólogo o astrólogo; aunque aparentemente los temas que investigo la mayoría de las veces no tienen nada que ver con mi obra, es gracias a ellos que existe y que está en constante evolución y adaptación. “REINVENTION OF SELF: A GUIDE TO CUSTOMER PARTIES”. 2020. Carboncillo, pigmentos y acrílico sobre lienzo. Imagen: cortesía del artista.

avh