AC/DC: 'Back In Black', el TRÁGICO álbum que se convirtió en el MÁS VENDIDO en la historia del ROCK

El comienzo de «Back In Black» fue el funeral de Bon Scott, primer vocalista de banda, fallecido por los excesos del rock and roll en 1979. En ese momento, AC/DC habían conquistado Europa pero Estados Unidos se resisitía al rock duro de estos australianos.

Rabiosos, encontraron en Brian Johnson el perfecto reemplazo de Scott. Sus frenéticos gritos se hacen sentir desde «Hells Bells», que comienza con un sonido de campana para después irrumpir con los acordes de guitarra de los hermanos Angus y Malcolm Young, el sello de AC/DC en pleno.

El binomio conformando por «Have A Drink On Me» y el tema que da nombre al disco son el homenaje a Bon Scott. El resto de canciones son insinuaciones sexuales reflejada en los títulos («What Do You Do For Money, Honey», «Giving The Dog a Bone»). El sólido sonido de la banda no hubiera tenido éxito sin la base conformada por Cliff Williams (bajo) y Phil Rudd (batería).

Una de las portadas más identificables del rock.

Foto: Discogs.

«You Shoock Me All Night Long» y «Let Me Put My Love» son la muestra de que la muerte no cambió a los muchachos, ni siquiera la icónica portada en negro en señal de luto. Mientras que «Rock And Roll Ain't Noise Pollution» es un escupitajo a los críticos que consideraban que estos británicos-australianos tenían la profundidad de una cuchara.

Con «Back In Black», AC/DC confirmaron que se podía rockear sin preocupaciones y de manera contundente. El álbum irrumpió de manera triunfal en Norte América y ya no hubo vuelta atrás. Desde entonces, se convirtieron en una de las bandas más espectaculares en vivo que siguen estando en activo.

A más de cuatro décadas después, sigue siendo el álbum de rock más vendido de la historia con más de 50 millones de copias. Al mismo tiempo, es el segundo con más ventas dentro de la música popular, solo por debajo de 'Thriller' de Michael Jackson. Un hito musical, sobretodo si se toma en cuenta que «Back In Black» nunca ocupó la primera posición del Billboard, pero sí lo logró en el Reino Unido.

Por RODRIGO CASTILLO.