"More than words" fue una BENDICIÓN y una MALDICIÓN para Extreme; te contamos el motivo

Extreme era una banda de funk - metal de la década de los 90, pero su mejor canción o al menos la más conocida no tiene nada que ver con las canciones que sacaban normalmente en sus discos, por lo que eso le significó una bendición, pero al mismo tiempo una maldición. Aquí les explicamos el motivo.

"More than words" es el sencillo con el que Extreme saltó a la fama a nivel mundial, canción que hasta la fecha es una de las más escuchadas por el mundo, pero no tiene nada que ver con las canciones que normalmente sacaba la banda, ya que en esta ocasión estamos hablando de una balada que se convertiría para muchos en el único sencillo que reconocerían a esta agrupación formada en Boston.

La canción donde solo aparece el guitarrista y el vocalista, sería la que llevaría a la fama mundial a Extreme, tanto que muchos considerarían que era un dueto, cuando en realidad la agrupación estaba conformada por cuatro músicos. En 1991, fecha en la que salió el sencillo se colocaría en el número 1 del Billboard Hot 100 en Estados Unidos.

Una bendición y una maldición

Con el gran éxito que significó "More than words", canción de amor donde se le pide a la pareja o a la persona a la que se le dedica que exprese lo que siente más allá de las palabras, es decir, que los actos valen muchos más que lo que uno pueda decir hizo que saltaran a la fama mundial, por lo que fue algo bueno para ellos, inclusive quisieron repetir el éxito con "Hold hearted", pero no pasó así.

La maldición fue que la gente solo reconocería a la banda por esa rola, es decir, muchos piensan que fueron una de esas bandas que solo lograron brillar con un sencillo, algo que para los integrantes del grupo no era de mucho agrado, ya que consideran que tienen muchas otras canciones que lograron dar ese salto a nivel mundial.

"Hold hearted", es una de las canciones que consideran que fue un éxito, pero no al nivel de "More than words", ya que se quedó en el cuarto lugar de Billboard hot 100,a demás de contar con otra canción, que fiel al estilo de la banda, rock, metal y funk se posicionó en el puesto 1 de Maintream Rock en 1994, estamos hablando de "Rest In Peace"; estos son algunos de otros grandes éxitos que la gente dejó de lado por reconocerlos con su maldición.

dza