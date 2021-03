“Fuimos todas”, la exposición virtual que visibiliza el trabajo de las fotógrafas en México

Teniendo como eje principal a la “libertad”, la exposición virtual “Fuimos todas” exalta el trabajo de las fotógrafas en México, quienes además de pasión requieren de valor y coraje para sortear los diversos desafíos que implica la labor diaria.

De acuerdo con Leslie Pérez, curadora y organizadora de la exposición, el nombre de la exhibición virtual tiene un significado profundo, pues esta frase alude a contextos que pueden relacionarse con la denuncia, la protesta, el trabajo y la solidaridad.

“Quería poner en contexto todo lo que estamos pasando, pero también contar cómo llegamos a esta solidaridad colectiva como gremio”, expresó Pérez.

“Fuimos Todas” tiene la visión de 65 fotógrafas de diversos estados y más de 100 imágenes, las cuales, bajo una temática libre retratan la pandemia, la violencia de género, la autoexploración, la vida cotidiana, el documental y la fotografía callejera y de estudio.

“Empecé el proyecto pensando en que sólo serían 10 las personas a las que alcanzaría la convocatoria, sin embargo, cercano el 8 de marzo comenzaron a llegar decenas de propuestas”, dijo.

La exposición refleja la mirada de fotógrafas de Guerrero, Veracruz, Chiapas, Guadalajara, el Estado de México y la Ciudad de México.

“No me gusta que me vean como la creadora única de “Fuimos Todas” porque considero que este es un logro colectivo, sin estas imágenes y la mirada de todas las que participaron, el proyecto no sería absolutamente nada”, contó Leslie Pérez.

Por otra parte, la fotoperiodista de El Heraldo de México explicó que quiso exponer el talento de estas mujeres sin poner "etiquetas", es decir, sin colocar si pertenecen a un medio o si tienen un estudio, si tienen un año o 30 años haciendo fotografía, etcétera.

“Las imágenes de la página hablan por sí solas, no creo necesario agregar textos que nos diferencien a unas de otras, o agregar pies que a veces por los sentimentalismos nos distraigan de lo que originalmente dice la foto”, explicó.

“La página es una forma de agradecer, de darle las gracias a cada mujer que decide tomar la cámara como herramienta y arma de defensa, por no darse por vencida, por levantar la voz, por seguir las batallas, por compartir su talento y por dejar una memoria histórica para las generaciones venideras”, finalizó Leslie Pérez fotoperiodista de El Heraldo de México.

Para conocer el trabajo de las fotógrafas que forman parte de "Fuimos Todas", puedes ingresar a www.fuimostodas.com, hasta el 20 de abril.

Por: Azaneth Cruz

