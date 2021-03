Demi Moore: subastan icónica caricatura de la actriz

La irreverente parodia que firmó Banksy de la portada protagonizada en 1991 por la actriz Demi Moore en la revista Vanity fair saldrá a la venta en Sotheby’s, el 25 de marzo en Londres.

El cuadro "Original Concept for Barely Legal Poster (After Demi Moore)” fue la imagen del póster promocional de "Barely Legal", en 2006, exposición que marcó el debut del artista urbano, en Estados Unidos.

De acuerdo con una representante de Sotheby's, la obra, ahora en manos de un coleccionista privado, conmemora "uno de los momentos más importantes de la carrera de Banksy".

Además de "Original Concept for Barely Legal Poster (After Demi Moore)”, la casa inglesa subastará "Girl with Balloon - Colour AP (Gold)”, del artista inglés, dos pinturas de Edward Munch, una de Picasso, entre otras.

La venta llega pocos meses después de que Sotheby's registrara el segundo y el tercer precio más alto jamás pagado por el artista en una subasta con dos obras que se vendieron en 9.9 y 8.3 millones de dólares, respectivamente.

