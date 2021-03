Caifanes vs El Tri: De su RIVALIDAD en televisión a abrir conciertos de The Rolling Stones en México

Los legendarios Rolling Stones se han presentado en México en cuatro ocasiones ofreciendo nueve conciertos. A pesar de que son considerados como una de las bandas más influyentes dentro de la música popular, los británicos no se presentaron en tierras aztecas cuando se encontraban en la cima de su creatividad musical, debido a que el gobierno mexicano vetó todo tipo de música extranjera en el país.

La primera visita que realizaron Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood a México fue a mediados de la década de los noventa durante la gira de promoción del álbum 'Voodoo Lounge'. Los británicos se presentaron los días 14, 16, 18 y 20 de enero de 1995 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Al ser la primera vez, la expectación por parte del público mexicano fue contundente. La gran pregunta que rondaba es si Jagger correría por todo el escenario o si Richards saldría con sus inseparables cigarros.

Pero algo que pasó por alto entre los seguidores fue la banda telonera de estas presentaciones. Los elegidos por la empresa promotora fueron los Caifanes, que en ese momento se erigían como la agrupación de rock más importante del país. La banda se encontraban en su internacionalización ya que su disco 'El nervio del volcán' se abrió paso entre las emisiones estadounidenses y sudamericanas. Incluso se rumora que fueron contemplados para participar en el 25 aniversario del Festival de Woodstock.

Dividen opiniones

A pesar del gran momento por el que atravesaban, Saúl Hernández, Alfonso André y Alejandro Marcovich fueron recibidos con opiniones divididas. Los más fervientes seguidores de 'Sus Satánicas Majestades' no dejaban de lanzar chiflidos, mientras que una parte del público vio con buenos ojos esta aparición.

Para su segunda visita, los encargados de abrir los conciertos fueron El Tri, liderados por Alex Lora. De nuevo, el escenario fue el ahora Foro Sol de la Ciudad de México, durante los días 7 y 9 de febrero de 1998. La polémica vino cuando Lora se molestó por el aspecto económico, ya que no les pagaron lo que les prometieron. Otro aspecto fue que tuvieron un sonido de baja calidad.

Pero la polémica se suscitó en 2006, ya que en esa ocasión, los Stones no solo se presentaron en la capital mexicana sino también en la ciudad de Monterrey. Los responsables de aperturar los conciertos fueron Fobia y Alejandra Guzmán. Desde luego que esto dividió opiniones pues ambos artistas no son considerados como músicos de rock. De hecho, durante su presentación la rechifla no se hizo esperar y fue una constante.

