¡Orgullo mexicano! Graciela Iturbide reconocida por la Organización Mundial de Fotografía por su aporte al arte

La Organización Mundial de la Fotografía reconoció a la mexicana Graciela Iturbide como ganadora del premio Outstanding Contribution to Photography (Premio a la Contribución Destacada a la Fotografía) de los Sony World Photography Awards 2021.

Iturbide es considerada como la mejor fotógrafa viva de América Latina y durante cinco décadas de trabajo se ha dedicado a ofrecer un relato fotográfico de México. Es uno de los grandes referentes de la identidad visual de México.

25 imágenes de la obra de Iturbide se presentarán en una exposición virtual que podrá visitarse en la página web de la Organización Mundial de la Fotografía. Esta muestra se podrá ver a partir del 15 de abril. Se trata de una selección realizada por la artista, en donde privilegia los temas más significativos de su obra.

Ahí se podrán ver obras tan representativas de su carrera como Nuestra Señora de las Iguanas y Mujer ángel.

Graciela Iturbide fue reconocida por la Organización Mundial de Fotografía

FOTO: Graciela Iturbide

Relatora de nuestra historia

Graciela Iturbide ha recorrido todo México contando las complejidades y contradicciones de nuestro país. En su obra plasma las desigualdades y pone de manifiesto las tensiones entre lo urbano y lo rural, lo moderno y lo indígena.

Además del valor periodístico y narrativo, Graciela Iturbide se caracteriza por su visión poética en cada una de las imágenes que plasma, basada en las experiencias y en el viaje personal de la fotógrafa.

Estoy encantada y me siento honrada de recibir este premio. Este tipo de reconocimiento es un gran incentivo para seguir trabajando. Todo lo que he fotografiado a lo largo de mi vida ha llenado mi espíritu y me ha empujado a repetir el proceso una y otra vez, dijo la fotógrafa mexicana.

Con este reconocimiento se une en la lista de ganadores a nombres icónicos como William Eggleston, Mary Ellen Mark, Martin Parr, Candida Höfer, Nadav Kander y Gerhard Steidl. La visión poética de su obra es una característica de Graciela Iturbide

FOTO: Graciela Iturbide

gka