Ella es la AMANTE más INTENSA de Frida Kahlo; le dedicó ésta CANCIÓN

Se dice, que el matrimonio entre Diego Rivera y Frida Kahlo estuvo lleno de celos, posesión, rivalidades e infidelidad por ambas partes.

Al tener una agradable residencia en Coyoacán, la famosa "Casa Azul" fue lugar de grandes fiestas y borracheras en las que la cultura y artistas famosos fueron parte de tan míticas fiestas.

No es de extrañarse que los infieles haya sido parte de éstas celebraciones llenas de tequila y risas. Tal es el caso de la cantante ranchera de origen costarricense: Chavela Vargas.

Con el susurro de "Quédate ésta noche" comenzó ésta intensa atracción erótica.

En el libro de Vargas ‘Las verdades de Chavela’ en el que plasma sus memorias, compartió cómo conoció a Kahlo.

“Me quedé impresionada cuando vi que bajaban por la escalera de la casa a la señora en una camilla y vestida de tehuana.

Frida me invitó a quedarme a dormir, pues yo vivía lejos de Coyoacán. ‘Quédate, niña, estás muy sola y no sabes nada de la vida, quédate en mi casa’, me dijo. Yo me quedé. Ella pintaba y yo cantaba”

La libertad femenina que repuntaba a mediados del Siglo XX era tan sorprendente que cuando una mujer se declaraba atraída por otra, resultaba un verdadero escándalo, algo que a la pintora le tenía sin cuidado.

En tanto, Vargas siempre fue una mujer que tenía una energía sexual muy acentuada, a lo que Frida cayó en sus "redes".

En una carta escrita por Frida al poeta Carlos Pellicer, aseguró que Vargas la atrajó eróticamente.

Aunque nadie pudo confirmar o desmentir nada, el amor entre ellas fue evidente, gracias a los testimonios que plasmaron antes de morir.

Con información de mujermexico.com

avh