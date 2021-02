El ADIÓS de Cream, el SUPERGRUPO que revolucionó la música; ¿precursor del HEAVY METAL?

Cream se desintegró a finales de 1968, tras dos años de actividad. A pesar del corto tiempo, el trío se convirtió en una las agrupaciones más influyentes de la música por su capacidad de fusionar el blues, jazz y rock. Fueron el punto de partida para el progresivo y el heavy metal.

Su último álbum se planeó como un trabajo doble con canciones grabadas durante la gira de despedida y temas en estudio. El escaso material dio como resultado un trabajo de seis canciones (tres por cada lado del vinilo original). 'Goodbye' fue publicado el 5 de febrero de 1969.

'I'm So Glad', 'Sitting On The Top Of The World' y 'Politician' fueron grabadas en directo dese The Forum, en Los Ángeles, y dan muestra del poderío de Eric Clapton (guitarra), Jack Bruce (bajo) y Ginger Baker (batería) sobre el escenario.

Álbum editado por Polydor.

Adiós, Cream

En cambio, el material de estudio tuvo como novedad la incorporación de órganos y pianos, algo que no era algo común en sus tres discos anteriores, interpretados por Felix Pappalardi, el ingeniero de grabación.

Clapton compuso 'Badge', en la que participa George Harrison bajo el seudónimo de L'Angelo Misterioso, que sirvió como sencillo promocional y a la postre se convirtió en una de las canciones más emblemáticas en la carrera del guitarrista.

'Goodbye' alcanzó la primera posición de discos más vendidos en Inglaterra y la segunda en EU. No dura más de media hora, tiempo suficiente para despedir a una de las bandas más talentosas, creativas y determinantes de la música.

En 2019, se puso a la venta el box set 'Cream Goodbye Tour Live 1968', que contiene cuatro discos con versiones en vivo. Se puede apreciar la grabación íntegra que a agrupación dio en el Royal Albert Hall de Londres, el 26 de noviembre de 1968, el que su puso su último concierto juntos antes de la reunión en 2005.

Por RODRIGO CASTILLO.