Lawrence Ferlinghetti, el último gran poeta de la Generación Beat, fallece a los 101 años

El pasado lunes falleció el poeta Lawrence Ferlinghetti en su Casa de San Francisco, de acuerdo con lo declarado por su hijo a un medio de comunicación estadounidense y por lo compartido en la cuenta oficial del autor de The cool eye, el deceso del escritor a los 101 años de edad derivó de una enfermedad pulmonar.

Ferlinghetti era el último poeta beat que había sobrevivido al siglo XX y durante muchos años fue el máximo representante del movimiento poético de San Francisco, ciudad donde los poetas encontraron apoyo a través de su la librería y revista: The City Lights y City Lights Magazine.

Lawrence Ferlinghetti fue considerado un escritor prolífico con intereses que van del humor agudo a la conciencia social, entre su obras destaca "Ella”, de 1960; “A partir de San Francisco”, de 1961; "¿Tyrannus Nix?”, de 1969; "Paisajes de la vida y la muerte”, de 1979; “The cool eye”, de 1993; y “A far rockaway of the heart”, de 1997.

De acuerdo con sus lectores, su obra retrató el mundo desde una mirada crítica de desencanto, sobre todo lo que refiere a la política y a la sociedad de su país.

Ferlinghetti también fue periodista en la revista Time, autor de incontables obras teatrales, Premio de Poesía Ciudad de Roma, en 1993 y miembro del Comité Honorario de Immágine&Poesía, en 2003.

Por: Azaneth Cruz

