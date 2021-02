"Eso que tú me das", el impacto de Paul Donés a ocho meses de su muerte

Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo, murió el 9 de junio de 2020 después de luchar contra el cáncer de cólon desde el 2015. Quince días antes de partir, quiso dejarles un último regalo a sus fans alrededor del mundo: el documental “Eso que tú me das”, junto al periodista Jordi Évole.

La producción se emitió en la televisión abierta de España después de un éxito rotundo en los cines y, luego de su estreno, revolucionó la opinión pública. Usuarios y usuarias en plataformas digitales no dudaron en compartir sus opiniones y las emociones provocadas por la plática entre estos dos amigos.

La postura de Pau Donés respecto a la muerte y sus palabras de valentía y generosidad conmovieron al público. El líder de la banda comparte una lección de vida mientras atraviesa un momento crucial en la suya.

El documental se realizó en el refugio que el vocalista se construyó en el Pirineo catalán, en el valle de Arán, y ofrece una vista privilegiada de las montañas. En la entrevista, el cantante confiesa estar enfadado con su enfermedad, pues no quería irse:

“Ahora no me viene bien irme. Preferiría vivir un poquito más, la verdad. Pero es lo que hay y estoy bien conmigo mismo, en paz y tranquilo”, le respondió a Jordi Évole con una voz ronca, apenas audible y una sonda en la nariz.

El compositor aprovechó su última vez frente a las cámaras para agradecer a todas las personas que lo acompañaron e hicieron de su vida un “auténtico privilegio”.

“Gracias a todo el mundo, a todos en general […] No habría páginas suficientes para agradecer a las personas que me han apoyado y me han acompañado en este camino”, dijo con un nudo en la garganta.