Arte Emergente, Paola Pineda C. (Tapachula, Chiapas)

Estudió Arquitectura, apasionada por la gran relación que dicha disciplina guarda con el espacio, la simetría y la idea de sintonía con todo el universo. Cuando descubrió que estas similitudes también pueden hallarse en el rostro humano, decidió ingresar a la Escuela de Artes Visuales de Nueva York y más tarde a la Antigua Academia de San Carlos en la Ciudad de México, donde se interesó aún más en ampliar sus conocimientos sobre las técnicas y materiales propios de la pintura.

Inspirada en el retrato y en las constantes batallas internas de la experiencia del “ser”, utiliza el color para improvisar y ver qué sucede con todas sus posibilidades. Toma el rostro como punto de partida, ya que lo considera la ventana a nuestro interior, con el fin de encontrar resonancias y espejos que expresen esos universos ocultos. Asimismo, los ojos la impulsan para descubrir los secretos que hay dentro de una persona y el color es el mejor instrumento para expresarlo.

En su práctica artística ha utiliza todo tipo de técnicas, desde el temple hasta el carbón, y recientemente el arte digital, obteniendo como resultado piezas que despiertan la curiosidad en el uso de la línea y sus tonalidades; en algunas ocasiones de manera poética y delicada, y en otras, fluida y exagerada. Entre los reconocimientos y premios que ha recibido destacan el Internacionale Tiepolo, Arte Milano y el primer lugar en el Concurso para el Enmarcado Escultórico del Premio de la ONU de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“LUCUBRACIONES DEL ALMA”, 2020. Digital, 153x115 cm. Cortesía de la artista.

¿Cómo definirías lo que haces?

¡Viajar!, fabricar poemas de trazos y colores, fingiendo siempre que el miedo no correrá en el lienzo y dejando que el movimiento del instinto mueva la mano.

¿Dónde encuentras tu inspiración?

Desordenando la felicidad, sorprendiéndome en la cotidianidad, aguantando la incomodidad en el universo de no poder parar de crear. No nací para estar cómoda, y me gusta ser inconveniente en mi mar.

¿Cómo describirías tu proceso creativo?

Como una cascada abundante sin tiempo. Es una constante búsqueda para mirar de manera distinta el aliento íntimo de cada ser humano.

avh