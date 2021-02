Reina Isabel II: 5 hábitos que podrían ser el SECRETO de su LONGEVIDAD

La monarca británica, es la segunda más longeva después de la Reina Victoria. En abril próximo celebrará sus 95 años, de los que ha dedicado 69 a su reinado. De acuerdo con los expertos y sus allegados, la Reina Isabel II ha envejecido favorable y extraordinariamente.

Sin embargo, ¿Cuáles han sido sus secretos para llegar sana a tan avanzada edad? La verdad es que no tiene nada qué ver con la opulencia con la que vive la monarca, que por cierto, según sus historiadores, no hace mucha gala de sus ostentaciones todos los días. De hecho, el experto en monarquías, Bryan Kozlowski, publicó su nuevo libro denominado Larga vida a la Reina: 23 reglas para vivir como la monarca reinante más longeva de Gran Bretaña.

Por eso, hoy te traemos 5 hábitos clave, que sigue la monarca, con los que se concluye, que posiblemente ha sido el secreto de la longevidad:

1. Toma un coctel antes del almuerzo

"Un ginebra con Dubonnet (vino dulce) con una rodaja de limón y mucho hielo.", asegura su Chef Darren McGrady.

2. Durante sus comidas, pide otro coctel

La Reina Isabel II pide un Martini para acompañar sus alimentos. Casi siempre terminan con una onza de chocolate y una copa límite. Además, antes de dormir pide un champagne.

3. Ejercita su mente

La reina Isabel II ejercita su mente leyendo sobre la actualidad y sus documentos.“Uno de sus pasatiempos favoritos es ayudar a los primeros ministros durante las sesiones informativas en el palacio de Buckingham al mencionar un asunto político o constitucional del que no saben nada”, narra Bryan Kozlowski, autor del libro.

4. Se hace responsable de sus propias emociones

De acuerdo con el autor del libro, la reina "proviene de una cultura de la dignidad, donde todos se hacían responsables de sus propias emociones” y por ende, su costumbre es practicar lo que los psicólogos llaman 'búsqueda de beneficios', lo cual le ha permitido tener suficiente fuerza y entereza mental.

5. Huye del sol y no usa mucho maquillaje

El autor del libro señala que sabel II huye del sol y ha pasado alejada de este durante décadas. Sin embargo, no es de extrañarse, pues su lugar de vacaciones se encuentra lejos de la Escocia tropical, en el castillo de Balmoral." Además señala que en su ritual de belleza apenas usa maquillaje y usa cremas que no son tan caras, como productos de Cyclax o la hidratante Milk of Roses.

