'Double Fantasy', el último grito de John Lennon que las BALAS no pudieron silenciar

«Double Fantasy» fue grabado en Nueva York después del periodo de cinco años en el que John Lennon pasó alejado de la música para ver crecer a su hijo Sean.

El trabajo fue concebido como un diálogo entre John y Yoko Ono es por eso que las canciones de cada uno están intercaladas. El sonido se balancea entre los inicios del rock and roll y la new wave.

El álbum fue duramente criticado al momento de su publicación, en parte por la presencia de material de la japonesa. Aunque es sabido que Lennon nunca tuvo buena prensa durante su carrera en solitario. Después del asesinato de John, «Double Fantasy» se convirtió en un éxito mundial.

Fantasía al doble.

Foto: Especial.

El sueño había terminado

Fue presentado junto con el sencillo «(Justo Like) Starting Over», que llegó al número uno. Otros cortes relevantes son «Woman», «I'm Losing You», «Kiss, Kiss, Kiss» y «Every Woman Has A Man To Lover Her», estas últimas de Yoko Ono.

«Double Fantasy» obtuvo el premio Grammy al Mejor Álbum del Año, en la ceremonia realizada el 24 de febrero de 1982. Mientras que el 1989, la revisa Rolling Stone lo colocó en el lugar 29 dentro de la lista de los Mejores 100 Álbumes de los años 80.

John Lennon volvió a la escena musical con mucho vigor, incluso tenía pensado en salir de gira a inicios de los 80. Por desgracia, su vida le fue arrebatada de manera trágica el 8 de diciembre de 1980.

Por RODRIGO CASTILLO.