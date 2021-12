El canario I

En aquella casa dejaron de oírse los trinos de los canarios por muchos años. Después de mi convalecencia parece que la intensa actividad por el cuidado de las aves mermó. Años después me acordé de los canarios a raíz de mi viaje de estudiante a Italia, becado en la Universidad de Roma, en 1960.

Cuando superé aquella enfermedad que me había postrado de niño y abrí los ojos, enterado de que se habían robado los canarios y esto, que yo viví en cama, vinculado con sus trinos y presencia cotidiana, se convirtió en un silencio que apesadumbraba a la familia y que me llevó a olvidar paulatinamente aquella diversión matinal.

Una idea de consuelo a la que recurrí. Yo y mi padre –o más bien, mi padre– instigaba con el propósito de que se olvidara el asunto. Consistía como en todos los casos, en lugares comunes, argüir frases hechas y repetitivas: “Pobres pajaritos al fin las jaulas eran y son una prisión”. (Todavía no nacía José Alfredo).

Mi madre no se convencía, pero, poco a poco, se fue asimilando el argumento, quizá para que aquel trabajo, que no era menor, diera lugar a cierto descanso a quien más lo requería.

Pasó el tiempo y la calle de la Condesa se nombró de Patricio Sanz y con ello los teléfonos mexicanos, que demandaban un prefijo literal vgr, (j-6654) se suprimieron y a los Ericsson, dominantes suecos, se les agregaron dos dígitos, del 147651 que contrató mi padre en 1935, ahora nos comunicamos por el 230651. Ahora ya son diez. En 1940, la ciudad tenía 2 millones de habitantes y el país 20 “… que no podían estar equivocados…”, decía Carta Blanca la Cerveza. ¡Como de risa! Pa’ que les cuento las pendejadas que hemos cometido. En fin, hago una gran parábola en el tiempo y el espacio. Me encuentro que de la primaría, prepa y profesional, habría tanto que contar, que, para el caso, me obligo a ponderar el relato.

Sólo para atar las palabras, recordaré que no me había subido en un avión hasta que me fui becado a estudiar restauración. Fue un “turbohélice” muy publicitado de Aeroméxico, el primer pájaro de acero en que volé, ya con 26 años, que me llevó solo a NY y después a embarcarme en el Cristoforo Colombo de Italian line para llegar a Nápoles. Por cierto, esto si se los cuento: en la primera plaza italiana que pisé me encontré con una manifestación cuyos letreros que pendían por todos lados eran insólitos para mí. En México parece que estaban un poco más que restringidos: “VOTA COMUNISTA”, “FUORI I LADRI”, “LA MAFIA E IL COMUNE: VERGOGNA”, y en el podio hablaba un señor muy agitado: “PALMIRO TOGLIATTI”. Experiencia que resultó conductora, muy rica y provechosa, de aquellos mis años en la UniversitádellaSapienza.

SERIE AVES. “Canario”, 2020. Acuarela y lápiz/ papel. Cortesía: Carmen Parra.

Me he percatado que ustedes mis amigos y hombres de letras, como buena práctica cuando escriben sobre algún tema aconsejan consultar el diccionario.

Lo hice, pero la Enciclopedia Hispano tiene como tres páginas de letra chiquita como de contrato, que ya no veo y dice tantas cosas interesantes como los contratos, de los avechuchos: “grises, de las Canarias, alemanes, amarillos, italianos, de donde vienen y a donde van”, “los migratorios, cuándo empollan, los bordes de las plumas, cuanto miden, sus enfermedades, sus terapias, los cuidados, etc., etc., que mejor la cerré. Qué diferencia con las “wiquipendias”. Los estudiaré…

Por Sergio Zaldívar/ Carmen Parra

Sigue leyendo:

Kurt Vonnegut: "Matadero cinco", un tratado sobre el tiempo y la muerte

Mente Mujer: Sofía Castellanos, a la conquista del mundo

La Virgen de Guadalupe en el arte

PAL