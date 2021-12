Matarratas, una aventura fuera de lo común

Esta es una historia de aventuras donde no hay un temible dragón, ni princesas delicadas en apuros o héroes poderosos y musculosos. Aquí, el malvado es un terrateniente, abusador de mujeres; el conflicto es entre poderosos y desposeídos y la heroína es una joven desheredada, hábil y astuta. La historia se llama Matarratas (Océano) y es la nueva novela juvenil del tapatio Antonio Ortuño.

La novela, cuenta el autor, “es un proyecto que tenía desde hace tiempo, desde muy chavo, cuando la fantasía héroica me enganchó como lector”. La pandemia permitió a Ortuño el tiempo para divertirse escribiendo, pero quiso alejarse de los estereotipos que invaden el género y completó la historia con su propia visión de la vida.

En Matarratas los personajes no llevan nombres que remiten a la fonética nórdica, la heroína va acompañada de Agua, una frágil joven que busca ajusticiar al poderoso y de su sirviente Clavo. Y más que la lucha entre el bien y el mal, "hay un cierto aire de reflexión política y ética que tiene que ver con la relación del poder, entre el poder y los desposeídos".

Como escritor, dice Ortuño, "parte de mi chamba es problematizar situaciones y no repetir los esquemas de los cuentos de hadas". Por eso, la historia también lleva implícita el reconocimiento de los personajes femeninos: "En estos ambientes del pasado, los caballos, sociedades feudales y llenas de servidores, de vasallos, la condición de la mujeres tenía que ser problematizada ahí mismo, en general no se problematiza la condición de la mujer en estas historias, en las leyendas prácticamente todas son princesas en apuros, pero en este caso el monstruo no es una criatura sobrenatural sino un aristócrata perverso, que es parte de una secta de tipos poderosos".

MAAZ