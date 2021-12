Ana Del Norte: Ilustrar para sanar

En medio de la pandemia por COVID-19, Ana del Norte se dio a la tarea de regalar sonrisas utilizando su pasión para dotar de humor y amor a aquellos que atravesaban por una situación complicada.

“De momento me encuentro esperando la respuesta a algunos proyectos que quedaron pausados por la pandemia, sin embargo, estos días no han pasado en vano, ya que me han permitido conectar con otras personas”, contó.