Navidad en la diversidad

La Navidad tiene un lugar especial en mi memoria, siempre como posibilidad de renovación, alegría y esperanza. Me recuerda una infancia en la que mi padre organizaba de manera colectiva las posadas, con todo y peregrinos. Niñas y niños hacían tregua en sus tropelías, para pasear una figura sacada del nacimiento de barro bruñido, que mi madre ponía reproduciendo un pueblo entero.

Me dio por coleccionar nacimientos, esas representaciones de la natividad, con sus Reyes Magos. Los tengo de barro, de hojalata pintada, tallados en madera, de laca, de totomoxtle o en miniatura. Son mexicanos, colombianos, peruanos y españoles. Luego, don Leonardo Peláez, gran escenógrafo, me alimentó el gusto por los carruseles y cajas de música europeas o estadounidenses que, año con año, me regalaba con motivo de la Navidad.

Mi padre reivindicaba el sentido festivo, porque le motivaba saber que el tiempo y el ritual se repetían en ese ciclo de la vida. No se perdía la iluminación del Zócalo. Lo colectivo se expresaba para él, en la producción de piñatas que enseñaba a hacer con ollas de barro, colorido papel de china y engrudo. Para alentar la creatividad, no insistía en la estrella de siete picos, los siete pecados capitales, sino en lo que tu imaginación te dictara. En 2010, en La Nana, vi unas piñatas horribles. Las niñas y niños me explicaron que eran sus miedos, los monstruos que se escondían debajo de la cama y había que romperlos.

Para mí, la Navidad era tiempo de teatro. Extraño aquella icónica pastorela de Tepotzotlán, a la cual acudía como espectadora y donde un Roberto Sosa, con espectacular actuación, elevaba al Diablo como personaje favorito. Las puestas en escena de Miguel Sabido también se volvieron leyenda. Los desplazamientos de la vida me llevaron a conocer las pastorelas de Arturo Morell, dentro o fuera de los reclusorios. Aunque la pastorela nació como un ejercicio evangelizador, el ingenio popular trasladaba la lucha entre el bien y el mal, a cualquier otro ámbito de la vida o la política.

Celebraba la navidad sin un sentido religioso, pensando más bien en el Año Nuevo. En ese tiempo cíclico que hipnotiza nuestra convicción de renacer, con nuestros sueños suavemente envueltos en villancicos, música barroca o el imprescindible Mesías de Händel o esperando la cita con El Cascanueces de la Compañía Nacional de Danza, que sólo la pandemia suspendió.

Desde ese sincretismo y diversidad que me autodefinen como migrante de tiempo completo, disfruté la nieve y el frío, las luces de colores que se metieron en mi vida y la de mi hija, por su doble nacionalidad. La Navidad se vistió de blanco y rojo y la confrontación cultural con el norte terminó por esculpir un híbrido impresionante, aunque el árbol de navidad sucumbió ante el ecologismo. Hoy todavía con pandemia, celebremos desde la valoración de la vida y la solidaridad. Como quiera que vivamos la Navidad y el Año Nuevo, disfrutemos en libertad la salud y el amor. Feliz Navidad y un 2022 generoso.

Por Lucina Jiménez. Directora General del INBAL.

IG: @INBAMX

FB: @INBAmx TW:@bellasartesinba

PAL