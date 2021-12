Ricardo López Si busca perpetuar 'El Viaje Romántico' con su primera novela

Como un homenaje a quienes viajaron antes por el mundo siguiendo sus sueños y ambiciones, Ricardo López Si escribe un libro con 25 crónicas o postales que guían al lector rumbo a la mente del autor y a la de personajes como Borges, Chaplin, Lawrence de Arabia, Napoleón y una serie de conquistadores, monarcas, narradores, poetas y pensadores con la intención de sensibilizar sus miradas.

“‘El viaje romántico’ busca ser interpretado ante todo como una reivindicación. En él están condensadas buena parte de mis obsesiones como lector y viajero, pues varios de los viajes inmortalizados en el libro ocurrieron incluso antes de que fantaseara con el proceso de escritura”, contó.

Sobre cuando comenzó el proceso de escritura, explicó que el libro se gestó en Barcelona, en un momento en el que conviviendo con muchos viajeros de aula universitarios notó un desencanto por visitar otras capitales europeas, pues concebían que todas estaban bajo un mismo cinturón y entonces pensaban que viajar entre más lejos y más exótico mejor.

“Muchos de esos de lugares tienen narrativas interesantes, entonces, en ese momento en esa ciudad me doy cuenta que tengo cosas que decir al respecto y que no es a donde viajes, sino como interpretas el viaje y sensibilizar la mirada para que las experiencias no se queden cortas”, expresó López Si.