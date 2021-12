Mr. Brainwash y su colorida exposición sobre la CDMX con figuras como Pedro Infante y María Félix

Cuando Mr. Brainwash (Thierry Guetta) escucha nuevamente el nombre de Banksy finge otra vez no conocerlo: “¿A quién?, no entiendo”, responde. Todo en el artista de origen francés es desparpajo: desde su llegada a la LS/Galería (Ibsen 32-A, Polanco, CDMX) no deja de gesticular, todo el tiempo hace bromas y se esfuerza por transmitir el grito con el que remata la entrevista: “Sigue tus sueños”.

Mr. Brainwash sabe que la actitud es indispensable: “Lo que quiero provocar con mi obra es la posibilidad de mostrar que todo es posible, llevar colores, colores felices, que podemos hacer un mundo mejor, que puedes ser exitoso; me pasó a mí: realmente yo quería algo con todo mi corazón y sucedió. Todo puede ser posible cuando realmente lo quieres, sí pasó conmigo, también puede pasar contigo”, dice.

Guetta se volvió abruptamente famoso después de que Banksy estrenó, en 2010, su documental “Exit Through the Gift Shop” donde utiliza el material que Mr. Brainwash grabó sobre arte callejero en el mundo. En una suerte de crítica al mercado del arte actual, el francés termina por convertirse en un fenómeno comercial después de montar, con gran producción y marketing, una exposición en Los Ángeles.

Ahora expone en la Ciudad de México unas 60 obras similares a las que le han convertido en un artista que cotiza en miles de dólares, 20 de ellas fueron creadas exclusivamente para “Mexico City Is Beautiful”, en las que fiel a su estilo, utiliza elementos icónicos de la cultura mexicana como luchadores, rostros de actores como Pedro Infante, María Félix o Cantinflas y el clásico vochito verde que circuló por años en las calles de la ciudad.

Mr. Brainwash ha sido señalado por saltarse todos las etapas que un artista debe seguir para alcanzar el reconocimiento; su obra, ligada al street y al pop art, está llena de colores brillantes e iconos reconocibles, que le han acarreado demandas por apropiación. Él dice que siempre hay un camino para sobresalir: “Ahora hay más herramientas, en los 60 y 70 cuando ibas a un show sabías de él, pero si no lo veías no te enterabas, la tecnología es maravillosa para juntarnos y la verdad no es que exista un camino correcto y uno incorrecto, siempre hay un camino para hacerlo”.

Para México realizó las piezas “Bésame Mucho” y “Love Is The Answer”.

“La Ciudad de México es un lugar donde todo pasa en la calle, te invita a hacer arte completamente, es una ciudad que sucede en las calles, no es una ciudad que viva encerrada; hay una gran sinergía, México es una gran familia”, Mr. Brainwash.

