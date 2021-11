México retrocede en libertad de expresión y publicaciones, asegura IPA

La Unión Internacional de Editores (International Publishers Association, IPA) se dice preocupada por el retroceso en las libertades de expresión y publicaciones que se está viendo en México.

“En el caso de México constantemente se atacan las ideas que no son iguales a las que imperan en el gobierno actual, constantemente hay un ataque contra periodistas, articulistas, contra personas que opinan, contra periódicos que no es digno para nada de un gobierno democrático”, lamentó Roberto Banchik, miembro del Comité Ejecutivo de la IPA y director general de Penguin Random House.

Los intentos de restringir de diversas maneras las publicaciones que llegan a ser molestas a los gobiernos autoritarios están multiplicándose en el mundo.

“Venezuela es un país donde no se puede publicar todo lo que los venezolanos, especialmente los de oposición quisieran publicar. Cuba, Nicaragua, no es un problema de (regímenes) de derecha o izquierda, es de totalitarismo, gobiernos no democráticos sino dictatoriales que están haciendo avanzada en todo el mundo. Ahí es donde tratamos de incidir, resaltándolo, hay casos muy extremos de represión y de tratar de evitar la libertad de publicación, llegando incluso al encarcelamiento, tortura o asesinato de los propios editores”.

Los ataques a periodistas mexicanos van desde señalamientos y acusaciones desde el poder gubernamental, hasta el gran número de profesionales de la información que han muerto, en un país que no enfrenta oficialmente una guerra.

“México es el país con más periodistas muertos, este no es solo problema de este gobierno, viene de tiempo atrás, pero es un problema que este gobierno ni siquiera se ve que quiera resolver. Eso es gravísimo porque México no es formalmente una zona de guerra y se mueren más periodistas que en cualquier parte del mundo que pueda estar en guerra. Es un problema que nos atañe a todos. No hay manera de tener una democracia que funcione si no hay libertad de expresión y no puede existir la libertad de expresión si se ve limitada la libertad de publicación. Claro que es un tema que nos preocupa”.