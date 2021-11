Tendencias: Horacio Fernández, pianista y compositor mexicano

Tengo una relación de amor-odio con los géneros. El artistepretensioso dentro de mí se siente profundamente repugnado con la idea de encasillar mi música, pero el hombre de negocios que llevo dentro lo adora; es una forma eficiente de empaquetar y vender mi música. Si quiero explicar lo que hago a manera de elevatorpitch simplemente digo que produzco música urbana. En la mayoría de los casos, la mayor parte de gente ya tiene opiniones formadas sobre ese género, ya que se escucha en todos lados. A quienes les gusta, ya los tengo medio ganados y en cuanto me preguntan más les comparto los detalles que me hacen único y ya con eso puedo trabajar. A los que no les gusta, y se nota, les hablo sobre mis diversas influencias y con eso ya les desagrada menos. En mi caso, el COVID simplemente me forzó a concentrarme más en la grabación de mi música, antes estaba más enfocado en música de concierto. Esto me llevó a crear productos que estén listos para distribución masiva, porque no se ustedes, pero tener para comer todos los días me viene bien, así que busco que mi música se escuche mucho y se use en películas, comerciales y televisión para poder recolectar las regalías.

"Flare", mi primer sencillo como compositor y productor de música popular, es un experimento excéntrico que no salió tan mal. La idea era combinar salsa, bachata,trap, hip hop, merengue y big band sin abrumar demasiado al pobre escucha. La letra es un himno a la unión y mezcla de música latina con música afroamericana; así que la creación de nuevos sonidos fue daño colateral inevitable. "Flare" estará oficialmente disponible en todas las plataformas digitales a partir del 17 de diciembre de 2021 y, si hice un buen trabajo, la música les sonará orgánica y ni siquiera notarán cuánta salsa le puse a mis tacos.

¿Qué consideras son las tendencias actuales de la música?

Me parece que es un gran momento para la música latina. Tan sólo el año pasado, Bad Bunny fue el músico más escuchado en Spotify en todo el mundo, ganándole incluso a los artistas estadounidenses más grandes. El reggeaton y el trap ha conquistado el mundo –y aún le queda un rato de extrema popularidad–, pero el nuevo género ya va asomando su cabecita y todos dentro de la industria musical están expectantes, listos para emigrar a la próxima gran tendencia. Por el momento, sugiero que se metan a TikTok o Instagram de vez en cuando, ahí va a salir todo.

