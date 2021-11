La Catrina está de moda; una conversación con Jesús Guillén

Una de las más celebradas y populares creaciones de José Guadalupe Posada es la “Catrina”, litografía de 1913. Décadas después, Diego Rivera le dio cuerpo, nombre y la vistió elegantemente. Conversamos con Jesús Guillén, artista visual mexicano y promotor cultural, quien vive entre España y México, creador de La Catrina está de moda, una muestra con más de 20 esculturas de catrinas, vestidas con las creaciones de diseñadores y artistas mexicanos y españoles. En estos días de festividades de la vida y la muerte, esta exposición llega al Senado de la República, como parte de su agenda cultural.

Salvador Vera (SV): Cuéntanos sobre tu incursión en el mundo del arte. ¿Cómo inicias en la promoción artística y en la creación?

Jesús Guillén (JG): Desde mi primera infancia fui un niño que dibujaba todo el tiempo y no he parado de hacerlo. Me formé en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y en la Academia de San Carlos, donde tuve grandes maestros que hicieron crecer mi pasión por el arte.

Me inicié en la promoción artística ante la necesidad de buscar espacios para llevar a buen puerto mis proyectos y los de otros. También para acercar el arte a la gente para su conocimiento y disfrute… creo que a través del arte se puede conseguir un mundo más sensible y, por tanto, mejor.

SV: La Catrina está de moda, ¿qué buscas con este proyecto?

JG: Inició con el afán de ponerle nombre y apellido a la obra del maestro José Guadalupe Posada, porque aquí y en el extranjero se utiliza muchísimo y no todos saben quien es el autor, de ahí que lo inicié en la conmemoración de su centenario luctuoso a través de una de sus obras maestras más conocidas: la “Catrina”.

SV: ¿Cómo vinculas una tradición popular mexicana con la moda de grandes y reconocidos diseñadores?

JG: Mi pasión con la Catrina viene de hace mucho, antes de que estuviera de moda; decidí llevarla a las grandes pasarelas por el gusto que tengo por la moda, junté dos pasiones. También quise continuar con la labor de Diego Rivera quien bautizó a la Catrina como tal, pintándola en Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central.

SV: España y México, un puente cultural, sentimental, vasos comunicantes de dos mundos…

JG: Todos tendríamos que ir a España alguna vez y los españoles venir a México; tenemos mucha historia en común y somos más parecidos de lo que a algunos les gustaría.

SV: Una respuesta femenina coloquial en algunos lugares de España a la pregunta de cómo estás o cómo te encuentras… es “Divina de la muerte”, cuando vi tu proyecto recordé este término, ¿qué nos comentas?

JG: En España la gente consume mucha moda y está pendiente de las tendencias porque el cambio de estaciones es muy radical, para ellos es muy importante estar a la moda y creo que la frase viene a decir: “Antes muerta que sencilla”.

SV: Vives mucho tiempo en Europa, en España, ¿cuál es el sentimiento que despierta en el extranjero nuestra fiesta a la muerte?

JG: El Día de Muertos fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco por la particular visión que tenemos de la muerte —es tan cotidiana en nuestra idiosincrasia—, se trata de un elemento que nos hace diferentes a otras culturas y ese rasgo tan característico causa gran fascinación en el mundo; a muchos extranjeros ni siquiera les gusta pensar en lo que va a ser inevitable; lo que más les asombra es cómo recordamos a los que ya se fueron. También considero que es una tradición que hay que cuidar y que no se contamine de elementos externos ni de iluminados conceptuales dispuestos a deconstruir la tradición.

SV: ¿Cuál ha sido la reacción de los diseñadores del mundo con quienes trabajaste en el proyecto respecto a una propuesta de vestir a la Catrina?, una representación de la muerte.

JG: Durante la pandemia el proyecto dejo de crecer; me pareció muy complejo tratar un tema tan delicado y sensible con diseñadores de moda ajenos a nuestra cultura por el tema de la muerte. Antes de eso los diseñadores que participan en el proyecto estuvieron encantados de vestir a la Catrina, algunos quizá no sabían su nombre pero seguro la conocían de verla en cualquier soporte —me ha tocado ver catrinas en los lugares más recónditos—. Debo decir que hubo diseñadores que rechazaron mi invitación porque no se sentían cómodos vistiendo a una calavera por más simpática que fuera. Algunos de los diseñadores tienen gran cariño por México, de ahí también su entusiasta participación.

La Catrina está de moda” incorpora diseños y vestuario de los siguientes diseñadores y artistas:

Agatha Ruiz de la Prada, España; Roberto Verino, España; Ana Locking, España; Adolfo Domínguez, España; Maya Hansen, España; Ion Fiz, España; Virginia Salvador, España; Luisa Sanz, España; Txell Miras, España; ChuUroz, España; Sergio Plaza, España; Macario Jiménez, México; Carla Fernández, México; Pineda Covalin, México; El Hijo del Santo, México; Lorena Saravia, México; Lydia Lavín, México; Martha Sáenz, Méxicoy Jesús Guillén, México.

