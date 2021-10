Cuestionario de Proust: Nacho Guerreros, actor

1. Tu principal virtud: Testarudo.

2. Tu principal característica: Empatía.

3. Tus cualidades favoritas en un hombre: Firmeza, empatía, que no se rinda, inteligente, que tenga Don de gentes y conversador.

4. Tus cualidades favoritas en una mujer: Firmeza, empatía, que no se rinda, inteligente, que tenga Don de gentes y conversadora.

5. Tu cualidad favorita en amigos: Que no dependan de ti; que no invadan tu vida. No hay un amigo para todo.

6. Tu principal culpa: No aprovechar adecuadamente el tiempo cuando era muy joven, quizá no estaba suficientemente maduro.

7. Tu ocupación favorita: Trabajar, los deportes, buen comer, veo mucha producción audiovisual también.

8. tu idea de la felicidad terrenal: No existe felicidad completa.

9. ¿Cuál considerarías la desgracia más grande? Perder un hijo, creo que es algo de lo que no te repones tan fácilmente.

10. Si no fueras tú, ¿quién serías? Un político honrado.

11. ¿Dónde desearías vivir? Ciudad de México, Lisboa, París. En ciudades grandes.

12. Tu comida y bebida favoritas: Agua, café, muchas verduras, bacalao; patatas a la riojana y pozole mexicano.

13. Tu color y flor favoritos: El negro y las margaritas.

14. Tus autores literarios favoritos: Stefan Zweig, Miguel Delibes, Agatha Christie, Moliere, Rubén Ochandiano y Carolina Román.

15. Tus poetas favoritos: Federico García Lorca (no soy experto en poesía).

16. Tus héroes ficticios favoritos: Superman.

17. Tus heroínas ficticias favoritas: Afrodita.

18. Tu compositor favorito: Dmitri Shostakóvich.

19. Tu pintor favorito: Santiago Talavera, Eloy Morales, Aldo Comas, me gustan muchos… El Bosco, Velázquez y Frida Kahlo.

20. Tu héroe histórico favorito: El Quijote.

21. Tu heroína histórica favorita: Marie Curie.

22. Tus nombres favoritos: Alessia, Kiara, Paola, Ernesto, Martín, Carmen e Ignacio.

23. Tu repulsión de mascota: serpientes y arácnidos.

24. ¿Qué personaje de la historia te desagrada? Los tiranos, dictadores (de derecha y de izquierda).

25. Evento militar que más admiras: No admiro eventos militares.

26. La reforma que más aprecias: La abolición de la esclavitud, el voto de las mujeres y el matrimonio gay.

27. ¿Qué talento natural te gustaría tener? Escribir bien, pintar bien y componer.

28. Tu principal estado de ánimo: Optimista, ansioso –mi cabeza va siempre por delante que mi cuerpo-.

29. ¿Para qué falta eres más tolerante? Una copita de más la puedo tolerar.

30. ¿Cómo te gustaría morir?: Con la gente que me quiere; que hagan una gran fiesta.

31. Tu lema favorito: “Vive y deja vivir”.

