Subasta de Arte busca recaudar fondos para apoyar la lucha contra el VIH/Sida

Con la intención de robustecer la lucha contra el VIH y el Sida, proveyendo de herramientas educativas y servicios que permitan elegir, prevenir, detectar y atender oportunamente a personas con la enfermedad, Fundación México Vivo realiza la “Subasta Arte Vivo” el 19, 20 y 21 de octubre.

Para Charlie Cordero, fundador de México Vivo, el arte sigue siendo la voz de muchas causas, “el arte es una de las grandes cosas para continuar adelante y nos ayuda a comprometernos con la sociedad que nos necesita”, expresó.

En esta ocasión además de la subasta, que reunirá a 104 artistas en su edición 2021, en “MAIA Contemporary | Casa Basalta” se expone hasta el 22 de octubre las piezas de los artistas que entrarán a puja.

“Cuando volteo al pasado, hace 18 años, me doy cuenta del crecimiento de la fundación y con ello el sentido de responsabilidad”, contó Cordero, quien explicó que la pandemia es un acontecimiento que los hizo reinventarse, no sólo como proyecto, pues situaciones como la violencia doméstica, la violencia contra la mujer, los embarazos no deseados y la transmisión de enfermedades sexuales aumentó.

Entre los artistas que participan en la subasta se encuentra la obra de Betsabée Romero, Dr. Atl, Jorge Marín, Juan Soriano, Manuel Felguérez, Pedro Friedeberg, Sabino Guisu y Polímera Fernández, quien compartió el gusto por formar parte de la “Subasta Arte Vivo”.

Sobre lo que representa esta invitación, Polímera Fernandez explicó que aunque ya conocía la subasta porque había sido invitada por artistas que habían participado fue hasta esta edición que pudo formar parte de ella, sintiendo gran alegría por poder impulsar el trabajo que viene realizando la Fundación México Vivo desde hace 18 años.

“Es importante poder difundir el mensaje de tolerancia, de educación sexual y de apoyo a la cultura”, explicó reiterando que en la muestra y la subasta permitirán a su vez conocer la mirada de diversas artistas.

Además del agradecimiento, señaló que es importante que el arte llegue a este tipo de proyectos que buscan concientizar en temas de salud, como el sida, una enfermedad que continúa siendo tabú “todos tenemos que hacer que la conversación siga hasta que sea un tema dominado y que las personas estén informadas sin miedo a ser juzgados”, expresó.

