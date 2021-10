Alfonso Herrera: Una mirada de México para el mundo

Desde que era estudiante de preparatoria, Alfonso Herrera Salcedo encontró en la fotografía de los filmes una fascinación, confirmando a temprana edad, que el poder de lo no verbal y de las imágenes es igual a la fuerza que las palabras.

“Recuerdo mucho que mi padre era asiduo al cine independiente, un gusto que compartía conmigo y con el cual descubrí otros discursos y otras formas de comunicar”, expresó.

De esa manera, Herrera Salcedo comenzó una educación en diferentes recintos como el NYU TischGraduate Film, de Nueva York, y la Escuela de Cine MelHoppenheim de la Universidad de Concordia, de Montreal, lugares que lo dotaron de experiencia y donde encontró un gusto por los temas sociales.

“El hoyo en la cerca”. Foto: Cortesía

“Cuando me preguntan cuál es el género cinematográfico con el que me siento más cómodo al trabajar, les digo que no tengo uno en específico, lo único claro es que me gusta formar parte de proyectos que inspiren, que provoquen una reflexión o que tengan un impacto en el espectador”, explicó el director de fotografía.

En cuanto al más reciente galardón que obtuvo por su trabajo en el filme “El hoyo en la cerca”, de Joaquín del Paso, en la 78 edición Festival Internacional de Cine de Venecia, explicó que es un reconocimiento que le da mucho gusto, pero no sólo por él, sino por el trabajo realizado por todo el equipo.

“El hoyo en la cerca”. Foto: Cortesía

“Claro que el Bisatod’Oro a Mejor Fotografía es muy importante para mí, aunque el premio es más un reconocimiento a todos, al director, a los actores, a la vestuarista, en fin”, dijo.

“El hoyo en la cerca” es un largometraje de 100 minutos que realiza una crítica al sistema educativo religioso de élite en México y las consecuencias que tiene este en la juventud, sobre todo en los hombres.

Alfonso Herrera ha fungido como director de fotografía en otras cintas, como “Danyka” (2020), de Michael Rowe; “A stormynigth” (2020), de David Morangas; y en cortometrajes como “Entre tú y Milagros” (2020), de Mariana Saffon.

LA CINTA

La fotografía de “El hoyo en la cerca” toma inspiración del cine de Robert Altman.

“El hoyo en la cerca” forma parte de la Selección Oficial del 19° Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

13 años de carrera tiene Alfonso Herrera Salcedo.

8 proyectos entre cortometrajes y largometrajes ha realizado en su carrera aproximadamente.

