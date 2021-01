El día que The Beatles ofreció su ÚLTIMO CONCIERTO en la AZOTEA y casi terminan ARRESTADOS

The Beatles regresaron al estudio de grabación para desarrollar el proyecto 'Get Back' que consistía en componer canciones, ensayarlas y grabarlas en vivo, como en los primeros años. El proyecto fue planeado para ser editado como una película por lo que se contrató a Michael Lindsay-Hogg para dirigirla.

Las sesiones de grabaciones mostraron el proceso de ruptura, convirtiéndolas en una de las etapas más tristes de la agrupación. En medio de la locura y tensión, se propuso ofrecer un concierto que serviría de colofón para la película.

Se descartaron algunos lugares para la presentación como las Pirámides de Egipto, un barco y hasta el Parlamento Británico. En cambio, se aprobó tocar en la azote de las oficinas de Apple Corps, ubicadas en Londres, Inglaterra.

Paralizan Londres

The Beatles interpretaron 'Get Back' (que ya había sido lanzada como sencillo), 'Don't Let Me Down', 'Dig A Pony', 'I've Got A Feeling' y 'One After 909'.

El mini concierto se suspendió debido a la presencia de la policía londinense, alegando el fuerte ruido y el caos vial que presentó la calle Saville Row, lugar donde se encontraba el edifico.

Aquella tarde invernal, John Lennon y Ringo portaron los abrigos Yoko y Maureen, sus respectivas esposas para mitigar el frío. Aunque fue un día con bajas temperaturas, esto poco importó a los londinenses que salieron a escuchar el recital.

Debido a la gran cantidad de personas, se generó un caos vial. Elementos de la policía arribaron al lugar para poner fin a la presentación, no por los problemas de tránsito sino por el excesivo ruido que generó el concierto.

La presencia de la policía se puede percibir durante la interpretación de 'Get Back'. Sin embargo, The Beatles no interrumpieron la canción. Al contrario, les pareció buena idea para así terminar la película que estaban filmando. "Me hubiera gustado que me arrestaron con mi batería", afirmó Ringo Starr años después.

El último concierto

Al día siguiente, The Beatles volvieron al estudio donde decidieron enlatar el proyecto (que vería la luz hasta 1970 bajo el nombre de 'Let It Be'). El resto del año, las reuniones grupales fueron esporádicas, hasta que Lennon decidió separarse de la banda en septiembre de 1969.

El concierto en la azotea es visto como un acontecimiento emblemático en la historia del rock, pero al mismo tiempo fue la última presentación en público que realizó la banda más influyente en la música popular.

Por RODRIGO CASTILLO.