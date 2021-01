¿Pena por ser inculto? Lee 5 TIPS infalibles para ser más CULTO

No importa la edad que tengas. Todos hemos pasado por ése incómodo momento de haber estado rodeado de intelectuales, que una y otra vez hacen referencia de alguna película que no hayamos visto o libro que no hemos leído y al momento de fingir que sabemos de lo que están hablando, no hacemos más que ponernos en ridículo.

¡No sufras más! Sigue estos consejos, si deseas participar en la maravillosa y compleja cultura que existe en la sociedad actual. Al principio puede resultarte un poco difícil, si, digamos, nunca terminaste de leer un libro... Pero este texto ayudará a convertirte en una persona más culta e interesante desde cero.

1.Conoce el significado de "ser una persona culta".

Una persona culta es alguien a quien le gusta leer libros, ver muchas películas clásicas, tiene un refinado sentido de apreciación del arte, etc. Para ser culto también debes de educarte respecto al mundo y sus idiomas, entender la política y también la historia del mundo. Por encima de todo esto, una persona culta es alguien interesado y comprometido con la cultura.

2. Lee más

Gran parte de la cultura viene por medio de los libros, ya que estos han existido desde hace mucho tiempo atrás, antes que muchos medios. Lo más común seria leer libros clásicos, pero si eres un primerizo en la lectura, esto puede resultarte algo complicado y poco interesante.

Comienza hacia atrás. Escoge un género del cual estés realmente interesado, como la fantasía o la ciencia ficción. Busca los mejores libros de este género juzgados por los más entusiastas del mismo y léelos. Puede que también quieras echar un vistazo en libros de otros géneros que atrapen tu atención mientras estás leyéndolos. Si no estás seguro de un género, prueba y probablemente te guste.

Escoge un género del cual estés realmente interesado, como la fantasía o la ciencia ficción. Busca los mejores libros de este género juzgados por los más entusiastas del mismo y léelos. Puede que también quieras echar un vistazo en libros de otros géneros que atrapen tu atención mientras estás leyéndolos. Si no estás seguro de un género, prueba y probablemente te guste. Después de que seas conocedor en tu género, expande tu diversidad y también trata de leer clásicos o recomendaciones. Vas a entender los libros de la cultura pasada después de leer libros de la cultura actual, y los vas a disfrutar más también.

Vas a entender los libros de la cultura pasada después de leer libros de la cultura actual, y los vas a disfrutar más también. Suscríbete a una revista o sitios webs que se relacionen con temas como la literatura, el arte, el drama o la música. También puede ser una mezcla de todo. Lee sus publicaciones en un horario regular. Uno a la semana, dos al mes, o lo que sea que te permita tu agenda. Y lee también los artículos relacionados. De vez en cuando uno de los artículos que leas te va a inspirar a ir más allá en el tema. Si lees un gran articulo acerca de Mozart, lleva tu articulo a una tienda donde puedas comprar CD y pregunta al encargado de la tienda que te guíe a algún CD de Mozart que te pudiese gustar. Compra unos cuantos o pide prestados algunos de la librería, llévalos a casa y escúchalos. Si lees un artículo sobre un artista que te resulta interesante, busca en internet en qué museo podrías encontrar pinturas de este artista. Después planea una visita, quizá acerca de algún musical. Mira cuidadosamente tu periódico local, quizá encuentres alguna escuela o universidad donde se presente este espectáculo que tanto te interesó y compra unas entradas para asistir.

3. Escribe tus impresiones

Puedes empezar escribiendo tus opiniones de los libros y luego irte diversificando hacia la poesía o historias cortas, incluso libros. Ser culto significa responder a la cultura, y la mejor manera de hacer esto, es creando la tuya propia.

4. Ve películas

Algunas veces las películas contienen referencias de alguna más antigua. Foto: Especial

Es muy importante no dedicarte sólo a los libros, también mira películas. Hay gran variedad de películas, y probablemente no estés seguro por dónde empezar.

Las películas recomendadas de boca en boca son las mejores para estar actualizado de la cultura de hoy en día. Debes recordar a tus amigos hablando de cierta película. Ve algún lugar donde renten o vendan estas películas y búscalas en las repisas hasta que encuentres un nombre que recuerdes.

en son las mejores para estar de la de hoy en día. Debes recordar a tus amigos hablando de cierta película. Ve algún lugar donde renten o vendan estas películas y búscalas en las repisas hasta que encuentres un nombre que recuerdes. Busca alguna sinopsis de la película en Wikipedia antes de verla, solo para estar seguro de que no vas a perder tu tiempo (si estás muy presionado por el tiempo). También recuerda que ciertas críticas y opiniones no siempre están bien.

Es importante que hagas tu investigación. Si no entiendes una película en especial, entonces búscala en en algún lugar del internet. Algunas veces las películas contienen referencias de alguna más antigua, quizá películas clásicas que no podrías conseguir fácilmente. Esta es una buena manera de recopilar películas recomendadas. Mira esas películas la siguiente vez, y así podrás apreciar más películas de lo que anteriormente podías.

Si no entiendes una película en especial, entonces búscala en en algún lugar del internet. Algunas veces las películas contienen referencias de alguna más antigua, quizá películas clásicas que no podrías conseguir fácilmente. Esta es una buena manera de recopilar películas recomendadas. Mira esas películas la siguiente vez, y así podrás apreciar más películas de lo que anteriormente podías. No te limites a películas solo en inglés o en español, hay muchas películas que en verdad valen la pena, solo que están en diferente idioma.

5. Amplía tus gustos y horizontes musicales

La música es un mundo entero y cada género es como un país distinto. Mucha gente tiene una mente muy cerrada en cuanto a gustos musicales se refiere, pero una persona culta, sabe cómo disfrutar cualquier tipo de género musical. Es muy común que las personas disfruten las canciones con letras que no son muy típicas, pero también es importante saber apreciar canciones sin letras del todo, solo por el estado de ánimo que pueden crear, o la historia que cuentan, no siempre se necesitan palabras.