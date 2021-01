Código Hays: ¿Qué es y qué tiene que ver con el cine de HOLLYWOOD?

Hollywood ha sido una referencia obligada del cine. Nos ha brindado lo que hoy en día consideramos joyas cinematográficas. Sin embargo, hace más de 40 años existió una iniciativa capaz de autocensurar e instaurar valores puritanos en casi todas sus producciones. ¡Los desnudos, la violencia y el alcohol estuvieron prohibidos en el cine durante más de 30 años!

¿Hollywood?, ¿Prohibir algo? No es como que ahora exista una nueva época donde te digan qué está bien ver y qué no, con toda esta oleada de lo 'políticamente correcto' y cultura de la cancelación..¿O sí? Bueno, la respuesta a esta pregunta casi siempre genera controversia, porque es: "Sí, Hollywood rige perfectamente lo que debemos de ver bien y lo que no".

Prueba de ello fue el Código Hays, el cual fue creado por la asociación de productores cinematográficos de Estados Unidos (MPAA) y determinaba con una serie de reglas restrictivas, qué se podía ver en pantalla y qué no. Es decir, describía lo que era considerado moralmente aceptable. Fue escrito por uno de los líderes del Partido Republicano de la época, William H. Hays, uno de los principales miembros del MPAA, y se hizo popular bajo su apellido.

Principios morales para producir una película

Fue establecido en 1930, pero aplicado desde 1934 y estuvo en vigor hasta 1967. Durante más de 30 años, el Código Hays enumeraba tres "principios generales" sobre los que tenían que producirse las películas. Estos eran:

No se autorizará ningún film que pueda rebajar el nivel moral de los espectadores. Nunca se conducirá al espectador a tomar partido por el crimen, el mal, el pecado. Los géneros de vida descritos en la película serán correctos, teniendo en cuenta las exigencias particulares del drama y del espectáculo. La ley, natural o humana, no será ridiculizada y la simpatía del auditorio no irá hacia aquellos que la violentan.

Otras reglas sobre lo que no podía aparecer en la pantalla

Además, habría que presentar las escenas de violencia, sexo o religión deberían de ser presentadas con sumo rigor y cautela, pues en las especificaciones particulares, dichas reglas apuntaban que:

La técnica del asesinato deberá ser presentada de manera que no suscite imitación.

No se mostrarán los detalles de los asesinatos brutales.

El uso de alcohol nunca se debe representar de manera excesiva.

Los ministros del culto en sus funciones de ministros de culto no serán mostrados nunca bajo un aspecto cómico o crapuloso.

Las blasfemias intencionales y todo propósito Irreverente o vulgar, están prohibidas bajo todas sus formas. El personaje de Cristo debe ser tratado con respeto.

El adulterio y todo comportamiento sexual ilícito, a veces necesarios para la Intriga, no deben ser objeto de una demostración demasiado precisa, ni ser justificados o presentados bajo un aspecto atractivo.

No sé mostrarán besos ni abrazos de una lascividad excesiva, de poses o gestos sugestivos.

Un amor impuro nunca debe parecer atractivo o hermoso.

Como estas había un sin fin de normas más, sin embargo, fue en 1967 cuando el código fue cambiado por el nuevo sistema de Clasificación por edades de la MPAA, que conocemos hoy en día. (Clasificación A,B,C,etc.)