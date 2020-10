Christo y Jeanne-Claude, sus años en París

Todos nuestros proyectos son temporales, nómadas, siempre en transición y movimiento. Son únicos en la vida y solo quedan en el recuerdo. Esta calidad es una parte esencial de nuestro trabajo. Es muy humano: nada dura para siempre, esta es la belleza de estar vivo.

Christo

Fue el rey de Francia, Enrique IV, quien a finales del siglo XVI mandara a construir el Pont-Neuf de París. Desde entonces, el conocido puente ha acumulado años, historia y arte. Siguiendo los pasos de Callot, Turner, Renoir, Brassaï, Pissarro, y Picasso, en 1985, el artista búlgaro Christo y su esposa, Jeanne-Claude, añadieron un capítulo en la historia del puente; este es el tema central de Christo et Jeanne-Claude, Paris!, la cual permanecerá hasta el 19 de octubre en el Centro Pompidou.

La muestra, que inicialmente estaba programada para marzo, debió posponerse hasta el 1 de julio, fecha en la que reabrió el museo; coincidiendo también con el fallecimiento, a los 84 años, de Christo, acaecido en Nueva York, el 31 de mayo. Con esta exposición, el Pompidou da cuenta del primer proyecto a gran escala de la pareja, a la vez que celebra su historia de amor. Christo conoce a Jeanne-Claude (1935-2009) en 1958 en París, cuando la madre de ella pide al artista que pinte su retrato, pieza con la que abre la exhibición. Un año después la pareja decide casarse.

La primera parte de la exhibición presenta alrededor de 80 obras elaboradas durante los siete años que vivieron en París, hasta 1964, cuando deciden mudarse a Nueva York. Esos son los años en que el artista se libera del pincel y produce sus primeras obras urbanas en París. En el recorrido por las diversas piezas que conforman esta sección, la curadora Sophie Duplaix deja claro el interés y obsesión del búlgaro por envolver todo tipo de objetos, desde juguetes hasta carros de super, donde en ocasiones hace evidente el objeto envuelto y en otras oscurece su forma.

“Documentación de la envoltura del Pont-Neuf” es el título de la segunda parte de la muestra y explora el período anterior a la realización del proyecto, de 1975 a 1985, con una colección de alrededor de 300 objetos, incluidos dibujos y collages, una maqueta, fotografías, documentos y estudios de ingeniería.

La exposición también presenta la proyección de Christo en París (1990) por los hermanos Maysles; cinta que documenta los diez años que Christo y Jeanne-Claude dedicaron al proyecto de la envoltura del Pont-Neuf. “Durante más de 400 años, ha sido objeto de cientos de obras de arte; cuando estuvo envuelto durante dos semanas, se convirtió en una obra de arte por sí mismo,” aseguró el artista.

Christo et Jeanne-Claude, Paris! sirve de preámbulo para la envoltura del Arco del Triunfo, obra que fue pospuesta por la pandemia. Como todos los proyectos de Christo y Jeanne-Claude, la envoltura no recibirá fondos públicos, ni privados, se autofinanciará mediante la venta de obras del artista. Aunque Christo ya no estará, el proyecto continúa en pie y se realizará del 18 septiembre al 3 de octubre de 2021.

Por Maite Basaguren



