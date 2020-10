Arte en libertad

Con una infancia que transcurrió en Los Ángeles, California, Valerie Campos tuvo su primer acercamiento al arte cuando, a los ocho años, comenzó a hacer grafiti con sus vecinos en algunas calles de Santa Mónica, en ese momento descubrió la libertad y un nuevo lenguaje para comunicarse.

“No tuve ninguna formación académica, aunque me hubiera gustado; sin embargo, ese ir y venir, el poder transitar y experimentar de un movimiento a otro, compartir con artistas y aprender de ellos, así como no tener temor a considerarme de un sólo tipo de expresión, son situaciones que han impacto de forma positiva en mi carrera”, explicó la artista.

[nota_relacionada id=1250167]

Luego de una larga estancia en Estados Unidos, Campos regresó a México y, posteriormente, radicó en Oaxaca, lugar donde produciría la mayor parte de su obra y conocería a Francisco Toledo.

“Tuve la suerte de realizar mi primera exposición en la Galería Quetzalli de Oaxaca, en 2007, así como que el maestro Toledo seleccionará mi obra y decidiera darme su voto de confianza; todos sabíamos que él no era de muchas palabras, así que cuando sólo me acerqué a darle las gracias, él me dio unos libros de pintura alemana y contemporánea y me dijo: ‘Ándele, llévese estos’, yo lo sentí como un ‘póngase a estudiar, póngase a ver pintura, va por ese camino’", acotó