Talentos mexicanos en el mundo

La creatividad es parte vital del desarrollo personal y colectivo; actualmente hay alrededor de un millón cien mil mexicanos altamente calificados en todo el mundo. Su talento y esfuerzo los ha llevado a ser reconocidos a nivel internacional, poniendo su nombre y el de México en la lista de los mejores en la música, la arquitectura, la danza, las artes plásticas o la ciencia.

Hay quienes han ido más lejos, catapultando su pasión y talento, logrando ser los mejores; también se han convertido en la inspiración de muchos otros.

RETRATO. Jose Dávila. Cortesía del artista.

[nota_relacionada id=1240938]

Elisa Carrillo, en la danza, y Jose Dávila, en las artes visuales, son dos representantes de México en el mundo, y son parte también, de una generación que contribuye a escribir la historia de nuestro país.

En días pasados y en el marco de la celebración de los 210 años de la Independencia, los entrevisté para este número en que celebramos a México. Traté de que el acercamiento fuera distinto a como convencionalmente se suele indagar en ellos; me di a la tarea de formular preguntas que esbozaran las características que los definen como mexicanos en el mundo.

Elisa Carrillo: Figura mundial de la danza

¿Cómo descubriste que la danza es tu pasión?

Descubrí la danza cuando tenía 6 años. Mis padres me llevaron a una academia de ballet donde vivíamos: ahí pasaba las tardes. Me encantaba el movimiento y la música, ellos pensaron que me gustaría. No tenían idea que me iba a dedicar a eso para siempre. Así me acerqué a la danza, fue como la descubrí; después de un tiempo pude acudir por primera vez a una presentación en el Palacio de Bellas Artes. Ahí me di cuenta que quería formar parte de ese mundo mágico.

¿Cómo defines tu pasión por la danza como mexicana, como mujer?

Puedo decirte que es tan grande mi pasión y mi amor por la danza que tuve que dejar a mi familia –lo que más quiero en la vida– y llegar a otro lugar para realizar el sueño de pisar los grandes escenarios. Es mi día a día, mi vida, mi fuerza, algo que me inspira a disfrutar cada momento y que me ha dado mucho, ¡me ha entregado tantas cosas bellas! He podido viajar y conocer a grandes seres humanos, he tenido la oportunidad de adaptarme a nuevos países con nuevas tradiciones y culturas. La danza me trajo a Alemania, donde estoy con mi esposo y mi maravillosa hija. Creo que por la danza he pasado por muchos momentos bellos; ha valido la pena alejarme de mi familia y mira que ha sido la parte más difícil. Creo que cuando tienes una pasión muy grande y una meta que alcanzar, hay fuerza para luchar y mejorar siempre.

COLABORACIÓN. Carrillo ha sido pareja de baile de destacados Primeros bailarines de todo el mundo.

¿Cinco palabras que definan quién es Elisa?

Mujer, madre, soñadora, guerrera y humilde. Agradecida por todo lo que tengo.

¿Qué es para ti el éxito?

Es llegar a ese punto que te habías propuesto y cuando llegas, estas pleno, lleno de alegría y satisfacción por haberlo logrado. Algo muy importante y que considero un éxito, es cuando veo que el público se va a su casa feliz después de una función. Cuando realmente logro tocar el alma y el corazón de la gente. El éxito es eso: hacer las cosas que te permiten alcanzar la felicidad y estar satisfecho con lo que te propones.

¿Cómo conservas tu identidad en el mundo?

Nunca he olvidado de dónde vengo. Amo a mi país, tengo muy claro todo lo que he aprendido, también lo que representa mi familia, mis raíces y mis tradiciones, eso es mi identidad, mi esencia. Trato siempre de no olvidar mi identidad: mi fuerza, mi sangre.

¿Qué aspectos de nuestra cultura transmites?

Siempre trato de llevarle a la gente el color, la alegría, el Sol, toda la parte bella que tenemos en nuestro país, el calor humano de los mexicanos. Siempre trato de hablar de la belleza de nuestro país; la naturaleza, nuestras culturas, son parte de las cosas de las que siempre hablo. México es un país que llama mucho la atención, lo asocian con luz, color y alegría: es así como lo tenemos que promover.

A pesar de las dificultades y tristezas que hemos pasado –que estamos pasando– siempre es fundamental recordar las cosas bellas que tenemos. La música, el arte y la cultura de México son elementos que siempre presumo: lo muestro en mi ropa, en lo que escucho, en la forma que hablo. La comida también es algo que promuevo. Todos esos aspectos de nuestra cultura los llevo siempre muy grabados en mi mente, en mi corazón, en mi piel. De los pies a la cabeza siempre trato de llevar nuestra cultura a cualquier lugar.

¿Cómo te gustaría ser recordada?

¡Qué pregunta! Lo primero: como una mujer que amó, que siempre luchó por sus sueños, que hizo todo con mucho amor, que se entregó con el corazón a la danza, esa pasión tan grande. También como una madre que le dio todo a su hija, a quien adoro y es todo para mí. Quisiera que me recordaran por ser una buena madre. Asimismo, que la gente sepa todo lo que traté de hacer por promover la cultura y el arte y para que la danza sea reconocida. Que recuerden que puse un granito de arena para que el arte fuera reconocido y valorado en México, y que tengo un amor inmenso por mi país.

Jose Dávila, Artista visual

¿Quién es José Dávila?

Soy un artista mexicano que radica en Guadalajara. He tenido la fortuna y el privilegio de poder vivir desarrollando mi trabajo profesional por más de 20 años. Soy una persona tranquila, amable, disfruto mucho del diálogo y sobre todo me encanta trabajar. Me gusta mucho lo que hago.

¿Qué influencia tiene Guadalajara y México en tu obra?

El lugar donde nacemos nos deja una impronta indeleble en la psique, en la manera de pensar que se nos manifiesta subjetivamente de muchas maneras. Desde luego que Guadalajara es mi lugar de origen y México mi país. Como artista mexicano, toda la riqueza cultural tiene una gran influencia en cuanto a la plasticidad y a la posibilidad de apertura.

DIE FEDER UND DER ELEFANT. 2017. Vista de la instalación en Kunsthalle de Hamburgo, Alemania. Cortesía del artista y Galería Nicolai Wallner, Copenhagen. Fotografía: Kai Riechers ©2017.

Si algún día México desapareciera, ¿qué objetos crees que definirían a nuestro país?

Si México desapareciera pensaría que los vestigios que se quedarían serían de piedra, que es lo que soporta el paso del tiempo. Podría hablar de pirámides, artesanías y otros objetos… pensando en una cuestión casi arqueológica. Pensando ampliamente en qué características podrían definir a México, yo diría que es una multipluralidad de realidades que convierten a la idea de México en un laberinto amplio.

México es un país laberíntico, muy extenso, y justamente la definición de un mexicano es que tiene mil posibilidades de ser, y en todas ellas siendo mexicano. Incluso en el territorio nacional, se tiene una gama increíblemente extensa de distintas realidades, pero también culinariamente, culturalmente e históricamente. A México lo define su amplio espectro de posibilidades, es un país muy plural.

De toda esta historia y riqueza cultural que hablas, que tiene nuestro país, ¿cómo permean en tu trabajo los acontecimientos históricos, políticos y sociales, tanto del pasado como del presente?

Es un poco como las cicatrices que te van dejando algunas circunstancias. Como mexicano muchos acontecimientos históricos, políticos o sociales me han marcado. Esas marcas indelebles quedan en la memoria, en la experiencia personal, y de alguna manera, te hacen más resistente y fuerte. En lo personal, me han dejado con la idea también de entender el arte como un punto de resistencia, equilibrio, comunicación, reciprocidad; estas experiencias las tratas de manifestar, entender o desarrollar en tu obra. Por algo también considero que tenemos que elaborar un arte que resista al paso del tiempo, a los cambios históricos y políticos, a los vaivenes de las crisis. Encontrar un balance, una reciprocidad humana y social, y de alguna manera, aunque la obra no sea un panfleto para hablar de ello, si lo ves y analizas, son cosas que siempre están presentes.

THE MOMENT OF SUSPENSION. 2019. Vista de la instalación en Galería König, Berlín. Cortesía del artista y Galería König, Berlín. Fotografía: Roman März ©2019.

¿Qué aspectos como artista mexicano deseas comunicar en otros países?

Disfruto mucho de la idea de proyectar que mi participación en exposiciones, como artista mexicano, contribuyan a insertarnos en el discurso crítico actual, ya que somos parte de este mundo. Anhelo que se borren las divisiones que se quieren generar políticamente para diferenciar ciudadanos de primer y tercer mundo; así como, desde algo muy personal, tratar de alguna manera de apelar a un contexto humano y universal. Deseo transmitir sobre todo una cierta universalidad desde mi contexto nacional y personal, que podría parecer una contradicción, pero que justamente es una llave de comunicación.

¿Para ti qué es la trascendencia?

Está vinculada en atravesar algún tipo de límite, ya sea físico o simbólico. Exceder también los límites del tiempo y el espacio como para formar parte importante de un momento en el cual existes y puedes de alguna manera dejar, aportar, para otras generaciones, para otras personas, algún ejemplo de lo que hiciste. Es como en una carrera de relevos : me tocó recibir el estandarte en un punto y yo logré llevarlo a un escalón más arriba, para que luego alguien más lo lleve a otro y así poder ir avanzando.

[nota_relacionada id=1240969]

Escucha y descarga todos los episodios de ¿Qué fue de…?

Por: Bernardo Noval

bernardo@mwg.mx

BGM