Tapiz floral dedicado a Frida Kahlo

Los bordados de los trajes de tehuana que Frida Kahlo portó con garbo, y esos arreglos florales que lució con lozanía en el pelo, han sido trasladados a la fachada del Salón de Usos Múltiples, que lleva el nombre de la artista mexicana, en la alcaldía Álvaro Obregón. Los murales, pintados a lo largo de casi 45 metros, son obra del diseñador y dibujante Jorge Cejudo “El Cejas” (CDMX, 1969), quien ha buscado transformar el entorno.



“Creo mucho en el arte y el diseño como transformador social, ese ha sido el eje de mi trabajo en el espacio público y me parece que hace mucha falta. Luego se nos olvida diseñar para las personas, por eso me gustan mucho estos proyectos en los que se puede aportar un granito de arena al espacio público y entender el arte como transformador social”, cuenta en entrevista.



Los murales alusivos a Kahlo forman parte de una serie de trabajos que “El Cejas” ha donado a Álvaro Obregón. Para la alcaldía también diseñó un logotipo (“ÁO”) y parte de su identificación gráfica, asociada a valores como creatividad, amor, disciplina. Ahí también elaboró un mural para el taller mecánica en donde se da mantenimiento a los camiones de la demarcación.



Pero la relación de Cejudo con el espacio público va más allá. En el bajo puente de Tlaxcoaque elaboró el mural de mosaico veneciano flotante “más grande del mundo”, con 9.5 millones de pequeñas teselas; y sus intervenciones, por ejemplo de las letras CDMX, se ubican en la Fuente de la Cibeles, en San Ángel o en la pista de corredores “el sope” de Chapultepec.



“Soy diseñador gráfico de profesión y quieras o no, tengo en el ADN el comunicar, entender quién es la audiencia que va pasar por ahí, quién lo va ver, qué quieres generar, mucho de lo que hago en el espacio público es generar un pensamiento positivo, de hecho mi paleta de colores es bastante alegre, y es lo que busco, entender a quién va dirigido y a partir de eso trabajarlo”, agrega.



En Álvaro Obregón decidió explotar un elemento alusivo a Frida Kahlo y no caer nuevamente en su conocida imagen personal, o de alguna de sus obras. “Algo que me parece muy icónico de Frida son sus vestidos, fue algo que trascendió al mundo y dibuje las flores de los vestidos de tehuana; así surgió un sistema floral”. Cejudo imprimió además en los muros, su propio estilo: ese trazo caracterizado por líneas simples saturadas y que él mismo afirma, están influenciadas por su maestro, el diseñador gráfico Gonzalo Tassier.

Por Luis Carlos Sánchez