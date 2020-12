Perra imaginación

En esta casual conversación –transcripción– sobre cine y literatura, ¿sobre la vida?, nunca se supo quién decía qué o quién era quién. Entre risas, carcajadas, dos canes, una cámara y varias fotografías, la realidad y la ficción quedaron mezcladas. El tiempo brincaba de un lado a otro, un discurso aparentemente ilógico se encajó en la memoria escrita. La brecha entre lo que sucede y lo que se narra es a veces muy delgada, lo mismo entre lo que se imagina y lo que en verdad transcurre. Tanto en las películas como en las novelas se muestran varias de las tantas versiones del ser humano, tan paradójico, pulsional y bestial, igual que estos dos personajes.

La sala llena de libros apilados transpira y nos observa. Hazme una respuesta en lugar de una pregunta, el recuerdo está tan lleno como los cuerpos de carne, de huesos, entrañas. Que no se nos escape el mundo de adentro, ni el de afuera. Que las imágenes se hagan relato hasta reconstruir el puzzle. ¿Qué ocurre primero, lo que pasa o lo que fantaseas? Las historias se entrelazan, hay saltos en el espacio y en el tiempo, las polifonías se funden. Hablo yo, hablas tú o él, ella, ladran los perros o todos a la vez, lenguaje con apetecibles bordes, desorden. El verbo es lo que rige, lo que interesa es narrar. En el caos se pudo ceñir la sintaxis. Describe la escena. Un clic del disparador. El retrato va a embalsamarnos.

-Soy yo la que nunca coincide con mi imagen.

–La resistencia a todo sistema reductor.

Ciudad de México-Saltillo, no había dormido la noche anterior y el sobrecargo me obligó a tirar el café antes de abordar. El asiento daba a la ventanilla, sin nadie al lado, por suerte. A la derecha, angosto pasillo de por medio, estabas tú, seriecísimo, la vista fija hacia el frente, sosteniendo una Coca-Cola sin azúcar. Vestías una chamarra de piel café que envidié, tenía frío, como siempre, y más con el aire acondicionado de la nave sobre mi cuerpo y cabeza, mis ideas obsesivas se arremolinaban aún más. Tenía ganas de saludarte, de decirte que yo también iba a la Feria del Libro, que en unas horas presentaría mi primera novela y estaba nerviosa. Te quería regalar un ejemplar, había subrayado la parte donde la protagonista desuella a un ciervo y se lo come crudo, ojos, corazón, tripas, entre otras hazañas. Me quedé hundida en mis pensamientos desvelados, despeinados, desvariados. Y no me ofrecieron café.

Expresión, libre de códigos lógicos o lingüísticos. In-fluir psíquico. A ratos, el receptor es el emisor: ¡vorágine de palabras! Te presentas, hola-qué-tal, morro, y te sientas al lado. Me dedicas tu libro y señalas el fragmento, pero ahora delineado con tinta azul. ¿Tomamos una Coca-Cola al rato? Entre los pasillos rodeados de stands editoriales, hablamos de textos, mis películas, guiones, nos reímos de la vida, carcajeamos de la muerte y discutimos sobre el color, sabor y olor de la sangre fresca de los animales recién cazados. Ya te dije que la muerte es un toro gigantesco dispuesto a embestir. Me enseñas una herida. Cuentas que te la hiciste una semana antes, tratando de abrir una caja con un filoso cuchillo. Guardas el secreto de lo que llevaba dentro. Devoro unas costillas de res, con las manos. Cambias tu refresco por una copa de vino, en el cristal permanece la huella de tus labios pintados. Haces un gesto extraño al probarlo. ¿A qué te supo?

Ver las escenas para después escribirlas, pensar a los personajes una y otra vez, el rigor necesario a la hora de narrar. Contar, no cantar, rebasar los límites, si observas bien lo que sucede alrededor, las historias se van creando solas. Releer a Shakespeare. ¡Ve al monte! Ve al barrio. A la playa.

Escribe lo que aquí pasa. Que la bala sirva de catalizador.

–Quise ser futbolista o actor.

–Fui una gimnasta checa.

–En el cine el momento se escurre, aunque a veces se encuentre atascado. Protesta por su presencia remota.

–También la literatura es un certificado de existencia.

Me caso con Nosferatu o le corto el ojo a un dinosaurio andaluz. Se siguen contando historias como lo hacíamos desde la Era de Piedra. Antes se reunían cerca del fuego, y hoy alrededor de esa nueva hoguera comunitaria llamada televisión. Pero el libro leído… Cada leyenda merece una forma distinta de ser expresada. Si va a ser lineal, que lo sea. Hoy no es así. No todo cabe bajo las mismas fórmulas. Lo pasado, lo real, todo a la vez. Resurección.

Experimento, querido amigo, las situaciones u objetos de todos los días. ¿Por qué escoger filmar o representar tal fracción de segundo y no otro? Tú ruido y yo furia.

–La cotidianidad no nos define, a pesar de ser infinita, dice Perec.

–El inventario de cada jornada.

–Por eso la vida, instrucciones de uso.

Se aprende a narrar, leer, escribir, ver cine, pero, sobre todo, vivir. Herir bellamente al otro. Lo que reproducimos en letras o imágenes, al infinito, ha tenido lugar una sola ocasión. Repetimos lo que nunca más podrá ser. Que no se pierda la capacidad de ficcionalizar.

Otro clic. Aparecen flashazos en mi ojo izquierdo. Veo doble con mi ojo bizco. Globos terráqueos y oculares superpuestos. Nos han dejado ciegos los flashes de una cámara que capturó los instantes de esta interlocución.

Un experimento, dos experiencias: sujeto mirado y sujeto mirante.

Por Guillermo Arriaga y Karla Zárate