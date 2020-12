“Apuntes desde el andamio”, un encuentro con la obra del muralista Polo Castellanos

Diversas obras desde dibujo, tinta, acuarela, gráfica y bocetos en pequeño, mediano y gran formato forman parte de las más de 60 obras que se exhiben en “Apuntes desde el andamio”, una exposición del muralista Polo Castellanos que reúne 15 años de trabajo.

“Hace 15 años que no hacía una exposición individual porque me he dedicado de lleno al muralismo, sin embargo, no he dejado de trabajar en el caballete o el dibujo, pues mucha de la obra que permanece en el Centro Cultural Juan Rulfo nace arriba del andamio o termina cuando me bajo de él”, contó el mexicano.

Explicó que además de la producción que reunió a lo largo de los años, durante la pandemia se sumaron otras obras, las cuales, dedicó al personal del sector salud, “héroes que se encuentran en la línea de batalla contra el COVID-19”.

“Este confinamiento ha sido difícil y bueno, difícil, porque se me han venido abajo muchos proyectos, y bueno, porque me he encontrado con el ocio, que para mi es la madre de toda la creatividad”, dijo Castellanos.

De acuerdo con el muralista, la muestra también funge como una introspección personal que refleja su interés por los temas y la lucha social.

“El arte en el espacio público se volvió para mí un escaparate para decir lo que pienso, pero también para decir lo que piensa la gente a través de la pintura”, expresó el artista, quien explicó que el arte debe provocar la reflexión.

Sobre los personajes del muralismo que despertaron en él su amor por el arte, Castellanos explicó que el pintor Fermín Revueltas, los artistas formaron parte de la Escuela Mexicana de Pintura y Maria Izquierdo, una mexicana a quien poco reconocimiento se le ha dado.

La exposición, que permanece esta semana en el Centro Cultural Juan Rulfo podría extender su estancia todo el mes de diciembre y enero, sin embargo, el artista señaló que todo depende de las medidas que deban ser tomadas por la emergencia sanitaria del COVID-19 y de la decisión de las autoridades del recinto, a quienes agradeció profundamente el espacio y el interés.

Sobre llevarlo a la virtualidad, dijo que está buscando generar un catálogo en su página web polocastellanos.wordpress.com para que la gente que no puede asistir disfrute de las obras de la exposición a distancia, "pronto les daré noticias”, finalizó.

Algunas de sus obras forman parte de colecciones como la del Museo Libre de Arte Público de Colombia; Instituto del Derecho de Asilo y las Libertades Públicas; el Museo-Casa de León Trotsky; El Papalote Museo del Niño; la Casa de las Américas en La Habana, en Cuba; el Ayuntamiento de Pessac en Burdeos, Francia; la Delegación Venustiano Carranza, en Ciudad de México; la Universidad Autónoma de la Ciudad de México UACM y la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, entre otros.