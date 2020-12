Estrenan en México The Democracy! Suite, una obra musical escrita durante la pandemia por Covid-19

El concierto "The Democracy! Suite", del septeto de la Orquesta de Jazz at Lincoln Center dirigido por Wynton Marsalis, se estrena en México el 10 de diciembre de la mano de BBVA y DeQuinta Producciones.



"'The Democracy! Suite' fue escrita durante el confinamiento por la pandemia de la covid-19 como respuesta a la crisis social, económica y política que actualmente atraviesa Estados Unidos y todo el mundo, según un comunicado de BBVA.



Además, "es una reflexión instrumental a ritmo de 'swing' sobre los temas que han dominado la vida en los meses recientes y una muestra de la belleza que puede surgir de un esfuerzo colectivo" para crear un futuro mejor.

Swing en México

La Fundación BBVA México y DeQuinta Producciones presentan el estreno de esta nueva composición del también trompetista Marsalis que se transmitirá en directo desde el Lincoln Center (Nueva York).



Los otros seis músicos a cargo de la interpretación son Elliot Mason en el trombón, Ted Nash en el saxofón alto y flauta, Walter Blanding en el saxofón tenor y soprano, Dan Nimmer en el piano, Carlos Henriquez en el contrabajo y Obed Calvaire en la batería.

Marsalis es el autor de esta obra. Foto: Especial





En conferencia de prensa, la directora de Fomento Cultural de la Fundación BBVA México, Gabriela Velasquez, expresó que uno de los compromisos permanentes del organismo es apoyar la cultura y las artes y difundirlas.



Por su parte, el director artístico de DeQuinta Producciones, Eugenio Elías, expuso que Marsalis es un artista internacionalmente reconocido y con 40 años de trayectoria que ha luchado por poner la educación artística en el centro de la agenda de su país (Estados Unidos) y del mundo.



Se podrá acceder al evento -que se retransmitirá desde el Frederick P. Rose Hall del Lincoln Center- a través de las páginas de BBVA México y Fundación BBVA México el 10 de diciembre a las 19.00 horas (0.00 horas del 11 hora GMT).

Por EFE