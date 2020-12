Hernán Gómez Bruera escribe ensayo sobre racismo

Existe más allá de lo que se reconoce, y peor aún: “gran parte” de los mexicanos es racista, pero no se da cuenta. “Siempre señalamos a los otros por discriminar, pero nunca nos señalamos a nosotros mismos”, dice el periodista y analista político, Hernán Gómez Bruera.

El columnista de El Heraldo de México lleva la discusión más allá del terreno baladí que a veces colma las redes sociales y escribe "El color del privilegio. El racismo cotidiano en México" (Planeta, 2020) ensayo que indaga en los orígenes de este mal en el país, su instalación en terrenos tan ordinarios como el cine, la TV y la publicidad, y, donde incluso, carga contra la idea romántica del mestizaje como el gran unificador nacional.

“Nunca reconocimos que teníamos un problemas de racismo, el mito del mestizaje nos hizo creer la idea de que en México todos somos una mezcla; al final el mestizaje era una idea racista porque de lo que trata es de que los indios dejen de ser indios y se homogenicen como la supuesta mayoría”, dice.

Gómez Bruera se reconoce privilegiado por su color de piel; rememora cuando siendo niño acudía a un hospital público y, junto con su hermano, eran de los primeros en ser atendidos. Para el analista, el problema del racismo no sólo es el explícito, sino, sobre todo, el que no se ve y reconoce: “La gran parte de los racistas en México no se dan cuenta de que son racistas”.

Piensa que como nunca antes, en México existen condiciones para llevar la discusión al debate público, por los orígenes de la 4T y “de muchos de los que hoy nos gobiernan”, pero opina que la discriminación no esta en la agenda del gobierno, por lo que no pueden esperarse nuevas leyes al respecto.

Por lo pronto cree que “el verdadero cambio cultural" pasa por una reflexión personal: "que cada quien se cuestione sus actitudes racistas y las identifique; dejar de pensar que es un problema de los otros”.

Por: Luis Carlos Sánchez