Profest busca recuperación

En 2020, 60% de los candidatos al programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos Profest, no logró cumplir los requisitos que la convocatoria impone para acceder a los recursos. “Fueron desestimados por no presentar información completa, no presentar la programación, no contar con documentación hacendaria terminada, por tener algún faltante en las fichas de artistas”, dice Pablo Raphael, director de Promoción y Festivales Culturales de la Secretaría de Cultura.



Este año, dice el funcionario, la pandemia definió la reducción de casi 80% del presupuesto que se destinó al Profest. Mientras en 2019 contó con 110 millones de pesos, en 2020 llegó apenas a 22 millones, con lo que se pudo apoyar a 57 proyectos de los 140 que llegaron, es decir, 83 quedaron fuera. “Se hizo el cálculo de cuánto costaban más o menos los festivales (en tiempos de pandemia) y básicamente ese es el cálculo de la reducción”, dice.



La convocatoria, agrega, “buscó facilitar el acceso a los recursos”, sin embargo, directores de festivales opinan que los requisitos deben ajustarse.

CONVOCATORIA. Este año,

83 proyectos quedaron fuera. Foto: Especial y Cortesía





Marisol Shulz, directora de la FIL Guadalajara señaló el 9 de noviembre, que el encuentro editorial más importante de la lengua española dejó de participar en la convocatoria 2020 tras evaluar que los filtros que se imponen “eran imposibles” de cumplir. “No podíamos cambiar el programa para nada, y en una feria se trabaja todos los días en eventualidad”, dijo. Raphael dice que las reglas de operación permiten la modificación del 35% del programa presentado.



Otro caso es el del Festival Cultural Amado Nervo. Antonio Ruiz Barrios, director del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit, opina que las reglas de operación “están pensadas para festivales consolidados” que pueden “exhibir una programación confirmada” y que los tiempos establecidos para entregar ciertos requisitos son demasiado cortos; también cree que la asesoría que otorga la Secretaría de Cultura debe comenzar “mucho antes de que salga la convocatoria”.

RETOS. La gran misión del próximo año será

regresar al presupuesto de 2019. Foto: Especial y Cortesía





Otros festivales que se realizan en el primer semestre del año de plano no pueden acceder a los recursos, Raphael dice que es un problema de los “tiempos presupuestales” y que para participar tendrían que modificar sus fechas de realización. En 2021, afirma, la convocatoria seguirá contando con mecanismos de capacitación y pide que los organizadores de festivales entiendan que se debe pensar en formatos híbridos, donde las plataformas digitales tengan un papel importante. La gran misión será regresar al presupuesto de 2019: “la idea es llegar más o menos al mismo nivel, pero todo depende de las condiciones de la pandemia”, afirma.

APOYOS. En 2021, la convocatoria seguirá contando con mecanismos de capacitación. Foto: Especial y Cortesía

Los factores

También piden modificar el requisito de no adeudo fiscal para municipios

Otro problema es la presentación de facturas por parte de artesanos y artistas

Piden contar con dos fechas que incluyan el primero y segundo semestre del año

110 millones tuvo el programa en 2019

22 millones de pesos tuvo en 2020

80 por ciento se redujo el presupuesto de un año a otro

CULTURALES. En 2019, FILO, Festival Letras en Tepic y Design

Week Mexico fueron de los eventos beneficiados. Foto: Especial y Cortesía

En 2021, afirma, la convocatoria seguirá contando con mecanismos de capacitación y pide que los organizadores de festivales entiendan que se debe pensar en formatos híbridos, donde las plataformas digitales tengan un papel importante. La gran misión será regresar al presupuesto de 2019:”, afirma.

Por Luis Carlos Sánchez