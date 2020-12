INBAL viola reglas de Bienal Tamayo

Como si de una broma se tratará, por “un error”, el jurado de la XIX Bienal de Pintura Rufino Tamayo eligió como una de las tres piezas ganadoras del certamen, la obra “Plaza de las 3 culturas” (2018), de Plinio Ávila (Zacatecas, 1977), aún cuando la pieza incumplía el carácter de “inédita” que establece la convocatoria.

Ante el desacierto, el premio de adquisición será revocado al artista zacatecano, afirmó Carlos Palacios, quien fungió como miembro del jurado de selección –también integrado por Magali Lara y Taiyana Pimentel – y quien sabía previamente de la existencia de la pieza, después de incluirla en una exposición del Museo de Arte Carrillo Gil, que él mismo curó.

“Efectivamente entre las bases se señala que la obra debe ser inédita, la reunión del jurado de premiación fue virtual y en la discusión yo comenté que la obra se había expuesto en el Carrillo Gil, pero bueno en la conversación no lo asociamos a esa cláusula de la convocatoria y cometimos ese error y efectivamente el premio no es válido, se va a cambiar”, señaló Palacios a El Heraldo de México.

Entre mayo y septiembre de 2018, “Plaza de las 3 culturas” formó parte de la colectiva “México: pintura reactiva”, que Carlos Palacios curó para el Museo de Arte Carrillo Gil. A pesar de ello, el 16 de octubre pasado, el jurado del certamen, incluido Palacios, Magaly Hernandez López, subdirectora de exposiciones de la Coordinación de Arte Visuales del INBAL y Juan Carlos Pereda, subdirector de colecciones del Museo Rufino Tamayo, firmaron el acta de premiación.

El carácter de inédito es uno de los principales requisitos que establece la convocatoria de la Bienal de Pintura. En su cláusula número 2 afirma: “Las obras deberán ser inéditas y producidas entre enero de 2018 y hasta el 27 de junio de 2020”.

“Está condición de la pandemia ha imposibilitado que las cosas se lleven a cabo de manera normal, lamentablemente cometimos ese desliz. Efectivamente la obra se había exhibido en el Carrillo Gil; en la discusión yo lo comenté, pero nuestro desliz fue que al ser una reunión virtual y estábamos discutiendo las obras no contemplamos entre los tres ese punto de que tendría que ser inédita”, agregó Palacios.

“Plaza de las 3 Culturas”, es un óleo sobre tela, de 165 por 200 centímetros, que Plinio Ávila pintó en 2018. La obra presenta una esquina de la célebre Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, donde el protagonista es la cuadrícula del piso con la intención de provocar la introspección del espectador para adentrarse en la memoria en los hechos del 2 de octubre de 1968.

Palacios afirma que detrás de la elección errónea sólo hay un error humano: “Este es un error por la situación y por las condiciones en que se está dando todo en este momento, no creo que afecte la naturaleza de la Bienal, básicamente yo pienso que la Bienal, más allá de este error humano, no tiene otra naturaleza, la Bienal debe de repensarse de cara a los tiempos”.

Más de dos meses después de darse a conocer el fallo, la coordinadora de Artes Visuales del INBAL, Mariana Munguía, desconocía que la obra de Plinio Ávila incumple con la convocatoria del premio.

“¿Estuvo exhibida está pieza en particular o es otra versión?, no que yo sepa. No tenemos esta información, no creo que sea la misma versión, pero te lo podemos confirmar. Carlos Palacios fue parte del jurado de premiación, ¿te puedo devolver la llamada con esta respuesta? No teníamos este conocimiento”, señaló la funcionaria.

Tras el señalamiento de El Heraldo de México, el INBAL informó la decisión de revocar el premio a Ávila y señaló que en su lugar, el galardón es para César Córdova” por su obra “Carne” (2020).

“El comité organizador ha comunicado esta decisión al artista, quien ha expresado que su participación en este certamen ha sido sin dolo alguno al considerar que su obra no había sido publicada, ya que no hubo un catálogo de la exposición en la que participó, por lo que estuvo de acuerdo con la decisión del jurado, y de buena fe retira su obra”, señaló la dependencia.

